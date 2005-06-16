Раздел: Игры
ВОЗ включила игровую зависимость в список официальных заболеваний
Есть три основных симптома, по которым можно установить такой диагноз.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила "игровые расстройства" в глобальный список болезней. Теперь это больше не фантазия родителей, недовольных тем, что дети проводят слишком много времени за игровыми приставками, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Отныне, согласно классификации ВОЗ, есть три основных симптома, по которым можно установить такой диагноз:
- проблемы с самоконтроле из-за гейминга (человек играет слишком часто, отказывается от других занятий и т.д.);
- вытеснение других занятий в жизни геймингом;
- продолжение увлечения играми несмотря на негативные эффекты, которые это вызывает в жизни.
Эксперты отмечают, что медики давно призывали признать эти признаки симптомами болезни, несмотря на то, что в отличие от многих болезней с четкими проявлениями, здесь негативные эффекты могут сильно разниться от человека к человеку.
Другие эксперты отмечают, что фактически такое описание зависимости от компьютерных игр сопоставимо с описанием зависимость от игр азартных. Иными словами, формулировка симптомов весьма размыта и оставляет много пространства для неопределенности.
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Кроме того, сама ВОЗ признает, что количество людей, которым можно поставить такой диагноз невелико. "Миллионы геймеров, которые тратят много времени на игры, все равно не попадают под этот диагноз", - признал представитель ВОЗ Владими Позняк в интервью CNN.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила "игровые расстройства" в глобальный список болезней. Теперь это больше не фантазия родителей, недовольных тем, что дети проводят слишком много времени за игровыми приставками, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Отныне, согласно классификации ВОЗ, есть три основных симптома, по которым можно установить такой диагноз:
- проблемы с самоконтроле из-за гейминга (человек играет слишком часто, отказывается от других занятий и т.д.);
- вытеснение других занятий в жизни геймингом;
- продолжение увлечения играми несмотря на негативные эффекты, которые это вызывает в жизни.
Эксперты отмечают, что медики давно призывали признать эти признаки симптомами болезни, несмотря на то, что в отличие от многих болезней с четкими проявлениями, здесь негативные эффекты могут сильно разниться от человека к человеку.
Другие эксперты отмечают, что фактически такое описание зависимости от компьютерных игр сопоставимо с описанием зависимость от игр азартных. Иными словами, формулировка симптомов весьма размыта и оставляет много пространства для неопределенности.
Читайте также: Опубликованы характеристики PC, на котором было запущено демо Cyberpunk 2077
Кроме того, сама ВОЗ признает, что количество людей, которым можно поставить такой диагноз невелико. "Миллионы геймеров, которые тратят много времени на игры, все равно не попадают под этот диагноз", - признал представитель ВОЗ Владими Позняк в интервью CNN.
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