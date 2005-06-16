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Раздел: Игры  
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ВОЗ включила игровую зависимость в список официальных заболеваний

ВОЗ включила игровую зависимость в список официальных заболеванийЕсть три основных симптома, по которым можно установить такой диагноз.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила "игровые расстройства" в глобальный список болезней. Теперь это больше не фантазия родителей, недовольных тем, что дети проводят слишком много времени за игровыми приставками, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Отныне, согласно классификации ВОЗ, есть три основных симптома, по которым можно установить такой диагноз:

- проблемы с самоконтроле из-за гейминга (человек играет слишком часто, отказывается от других занятий и т.д.);

- вытеснение других занятий в жизни геймингом;

- продолжение увлечения играми несмотря на негативные эффекты, которые это вызывает в жизни.

Эксперты отмечают, что медики давно призывали признать эти признаки симптомами болезни, несмотря на то, что в отличие от многих болезней с четкими проявлениями, здесь негативные эффекты могут сильно разниться от человека к человеку.

Другие эксперты отмечают, что фактически такое описание зависимости от компьютерных игр сопоставимо с описанием зависимость от игр азартных. Иными словами, формулировка симптомов весьма размыта и оставляет много пространства для неопределенности.

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Кроме того, сама ВОЗ признает, что количество людей, которым можно поставить такой диагноз невелико. "Миллионы геймеров, которые тратят много времени на игры, все равно не попадают под этот диагноз", - признал представитель ВОЗ Владими Позняк в интервью CNN.
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 Теги: ВОЗ, игры

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Сегодня, 13:43 » Автор: Богдан Процив
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