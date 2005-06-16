Раздел: Игры
В PUBG Mobile появился вид от первого лица
Другим важным обновлением стало появление системы сезонных абонементов Royale Pass.
В PUBG Mobile появился вид от первого лица, который уже реализован в десктопной версии игры. Отметим, что в этом режиме удобнее прицеливаться, передвигаться и управлять процессом игры.
Опробовать улучшения можно на новой мини-карте с размерами 4×4 км, в которой втрое больше ресурсов и воздушных грузов, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на hi-tech.ua.
Другим важным обновлением стало появление системы сезонных абонементов Royale Pass. Первый Royale Pass Season 1 предоставляет игроку внутреннюю валюту и предметы, а также бустеры опыта во время игры. Также появилось два пакета улучшений Elite Upgrade стоимостью $10 и Elite Upgrade Plus стоимостью $35, которые открывают редкое оружие и аксессуары, а также предоставляют доступ к ежедневным миссиям элитного уровня.
Также новая версия PUBG Mobile теперь позволяет привязать две учетных записи, а также предоставляет возможность дарить игровые предметы другим игрокам.
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Обновление PUBG Mobile уже доступны для пользователей версий для Android и iOS-смартфонов.
В PUBG Mobile появился вид от первого лица, который уже реализован в десктопной версии игры. Отметим, что в этом режиме удобнее прицеливаться, передвигаться и управлять процессом игры.
Опробовать улучшения можно на новой мини-карте с размерами 4×4 км, в которой втрое больше ресурсов и воздушных грузов, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на hi-tech.ua.
Другим важным обновлением стало появление системы сезонных абонементов Royale Pass. Первый Royale Pass Season 1 предоставляет игроку внутреннюю валюту и предметы, а также бустеры опыта во время игры. Также появилось два пакета улучшений Elite Upgrade стоимостью $10 и Elite Upgrade Plus стоимостью $35, которые открывают редкое оружие и аксессуары, а также предоставляют доступ к ежедневным миссиям элитного уровня.
Также новая версия PUBG Mobile теперь позволяет привязать две учетных записи, а также предоставляет возможность дарить игровые предметы другим игрокам.
Читайте также: Анонсирована World of Warships: Legends на PlayStation 4 и Xbox One
Обновление PUBG Mobile уже доступны для пользователей версий для Android и iOS-смартфонов.
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