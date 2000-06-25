Раздел: Игры
Рынок мобильных игр в Украине превысит 50%
2018-й станет первым годом, когда доход от мобильных игр превысит 50% всего рынка game-разработок.
UNIT.City совместно с компанией ACHIEVERS HUB представили первый отчет по игровой индустрии Украины.
2018-й станет первым годом, когда доход от мобильных игр превысит 50% всего рынка game-разработок. Рост с 2017 года составил 13,3%. А к 2021 году его доля составит уже порядка 60%, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на hi-tech.ua.
Наиболее популярная платформа для разработки игр среди опрошенных украинских компаний – Unity (69%), а жанр – Action (63%).
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В опросе участвовало 72 компании. Согласно полученным данным: 40% таких компаний (41) находится в Киеве и 16% (17) в Одессе. Далее следуют Днепр, Харьков и Львов. Всего же, по предварительным оценкам, в Украине созданием игр занимаются свыше 20 тысяч разработчиков.
UNIT.City совместно с компанией ACHIEVERS HUB представили первый отчет по игровой индустрии Украины.
2018-й станет первым годом, когда доход от мобильных игр превысит 50% всего рынка game-разработок. Рост с 2017 года составил 13,3%. А к 2021 году его доля составит уже порядка 60%, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на hi-tech.ua.
Наиболее популярная платформа для разработки игр среди опрошенных украинских компаний – Unity (69%), а жанр – Action (63%).
Читайте также: В Steam стартовала традиционная летняя распродажа
В опросе участвовало 72 компании. Согласно полученным данным: 40% таких компаний (41) находится в Киеве и 16% (17) в Одессе. Далее следуют Днепр, Харьков и Львов. Всего же, по предварительным оценкам, в Украине созданием игр занимаются свыше 20 тысяч разработчиков.
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