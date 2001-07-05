Раздел: Игры
Подтверждена дата выхода Darksiders 3
Darksiders 3 будет представлять собой слэшер с элементами приключенческой игры, включая головоломки.
Несколько дней назад в Microsoft Store появилась страница со слэшером Darksiders 3, где значилась его точная дата релиза. Вскоре упоминания о сроках выхода были удалены с вышеупомянутой страницы магазина, однако неколько часов назад компании THQ Nordic и Gunfire Games решили связаться с порталом IGN и подтвердить, что игра действительно выйдет 27 ноября на всех трех платформах: PC, PlayStation 4 и Xbox One, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua.
К слову, все желающие уже могут оформить предзаказ на Darksiders 3 в цифровых магазинах, за что вас пустят в игру за 24 часа до релиза, выдадут скидку 10% и особую броню. Кроме обычного издания, в продажу поступят 4 специальных. В частности, Deluxe Edition ($80) откроет доступ к двум платным DLC, что появятся после релиза, а Blades & Whip Edition ($100) дополнительно порадует покупателей еще и копиями Darksiders: Warmastered Edition и Darksiders 2: Deathinitive Edition. Что касается Collector’s Edition ($150), то, помимо копии самой игры, оно включает металлическую упаковку, диск с саундтреком, артбук и 29-сантиметровую статуэтку главной героини. Apocalypse Edition ($400) вдобавок к перечисленному содержит фигурки персонажей War, Death и Vulgrim, амулет и постер.
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Darksiders 3 будет представлять собой слэшер с элементами приключенческой игры, включая головоломки, завязанные на окружении. События триквела происходят примерно в одно время с Darksiders 2. На сей раз нам будет отведена роль Ярости (Fury) — самой загадочной из четырех всадников Апокалипсиса. Ей предстоит вернуться на Землю, чтобы найти и уничтожить Семь смертных грехов. В различных формах она прибегает к дополнительному оружию, движениям и способностям. В основном же Ярость полагается на свой смертоносный кнут и заклинания.
Несколько дней назад в Microsoft Store появилась страница со слэшером Darksiders 3, где значилась его точная дата релиза. Вскоре упоминания о сроках выхода были удалены с вышеупомянутой страницы магазина, однако неколько часов назад компании THQ Nordic и Gunfire Games решили связаться с порталом IGN и подтвердить, что игра действительно выйдет 27 ноября на всех трех платформах: PC, PlayStation 4 и Xbox One, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua.
К слову, все желающие уже могут оформить предзаказ на Darksiders 3 в цифровых магазинах, за что вас пустят в игру за 24 часа до релиза, выдадут скидку 10% и особую броню. Кроме обычного издания, в продажу поступят 4 специальных. В частности, Deluxe Edition ($80) откроет доступ к двум платным DLC, что появятся после релиза, а Blades & Whip Edition ($100) дополнительно порадует покупателей еще и копиями Darksiders: Warmastered Edition и Darksiders 2: Deathinitive Edition. Что касается Collector’s Edition ($150), то, помимо копии самой игры, оно включает металлическую упаковку, диск с саундтреком, артбук и 29-сантиметровую статуэтку главной героини. Apocalypse Edition ($400) вдобавок к перечисленному содержит фигурки персонажей War, Death и Vulgrim, амулет и постер.
Читайте также: Украинские геймеры выиграли международный турнир по Counter-Strike
Darksiders 3 будет представлять собой слэшер с элементами приключенческой игры, включая головоломки, завязанные на окружении. События триквела происходят примерно в одно время с Darksiders 2. На сей раз нам будет отведена роль Ярости (Fury) — самой загадочной из четырех всадников Апокалипсиса. Ей предстоит вернуться на Землю, чтобы найти и уничтожить Семь смертных грехов. В различных формах она прибегает к дополнительному оружию, движениям и способностям. В основном же Ярость полагается на свой смертоносный кнут и заклинания.
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