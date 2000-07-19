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Третий эпизод экшена Hitman раздают бесплатно

Третий эпизод экшена Hitman раздают бесплатноНабор Hitman Summer Pack находится на официальной странице проекта в Steam.

Похоже, что компания IO Interactive решила бесплатно раздать все эпизоды стелс-экшена Hitman, однако для этого придется подождать пару лет. В конце прошлого года геймерам был подарен первый эпизод, затем в марте пришел черед второго эпизода, ну а сейчас все желающие могут бесплатно установить третий эпизод под названием Marrakesh. Автор рискнет предположить, что следующий аукцион щедрости стоит ожидать в ноябре 2018 года, так как на 13 ноября намечен релиз продолжения серии под названием Hitman 2, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua.

Набор Hitman Summer Pack находится на официальной странице проекта в Steam. Вам необходимо найти метку «Play Summer Pack» и нажать кнопку «Играть». После этого Hitman: Episode 3 – Marrakesh навсегда будет добавлен в вашу библиотеку Steam. Акция по раздаче Hitman Summer Pack продлится до 31 июля, так что у вас есть достаточно времени для получения бесплатного подарка. Традиционно, в набор входят все миссии и дополнительный контент третьего эпизода.

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 Теги: Hitman

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Сегодня, 16:53 » Автор: Богдан Процив
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