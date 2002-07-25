Раздел: Игры
Опубликована статистики продаж компьютерных игр за прошлый месяц
По оценкам специалистов, в прошлом месяце на всех платформах было потрачено порядка 9,1 млрд долларов США.
Аналитический ресурс SuperData Research опубликовал новую порцию статистики, касающейся продаж компьютерных игр. По оценкам специалистов, в прошлом месяце на всех платформах было потрачено порядка 9,1 млрд долларов США. Это на 15% больше нежели в июне 2017 года, причем основной рост в 23% пришелся на мобильный сегмент и консоли, а рынок игр на ПК даже немного просел по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua.
Значительную прибыль получили создатели популярной «королевской битвы» PlayerUnknown’s Battlegrounds. В прошлом месяце стоимость PUBG в сервисе Steam была снижена с $30 до $20 (474 гривны в украинском сегменте). Благодаря этому за июнь было продано 4,7 млн копий игры, а общие продажи на ПК превысили 50 млн. Это почти рекорд, больше денег за один отчетный месяц игра принесла только в октябре 2017 года.
Что касается общего рейтинга прибыльности, то PlayerUnknown’s Battlegrounds удерживает третью строчку на ПК, пропустив вперед Dungeon Fighter Online и League of Legends. Основной конкурент PUBG в жанре «королевской битвы» — Fortnite: Battle Royale расположилась на шестом месте в списке самых продаваемых игр для PC и смогла забраться на вершину рейтинга игровых приставок. Отличный результат, учитывая условно-бесплатную модель распространения проекта.
Читайте также: Nintendo будет бороться с распространением эмуляторов старых консолей
Напоследок, отметим попадание в десятку любимого многими отечественными геймерами аркадного танкового симулятора World of Tanks, а также двух бывших лидеров DOTA 2 и Counter-Strike: Global Offensive.
Аналитический ресурс SuperData Research опубликовал новую порцию статистики, касающейся продаж компьютерных игр. По оценкам специалистов, в прошлом месяце на всех платформах было потрачено порядка 9,1 млрд долларов США. Это на 15% больше нежели в июне 2017 года, причем основной рост в 23% пришелся на мобильный сегмент и консоли, а рынок игр на ПК даже немного просел по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua.
Значительную прибыль получили создатели популярной «королевской битвы» PlayerUnknown’s Battlegrounds. В прошлом месяце стоимость PUBG в сервисе Steam была снижена с $30 до $20 (474 гривны в украинском сегменте). Благодаря этому за июнь было продано 4,7 млн копий игры, а общие продажи на ПК превысили 50 млн. Это почти рекорд, больше денег за один отчетный месяц игра принесла только в октябре 2017 года.
Что касается общего рейтинга прибыльности, то PlayerUnknown’s Battlegrounds удерживает третью строчку на ПК, пропустив вперед Dungeon Fighter Online и League of Legends. Основной конкурент PUBG в жанре «королевской битвы» — Fortnite: Battle Royale расположилась на шестом месте в списке самых продаваемых игр для PC и смогла забраться на вершину рейтинга игровых приставок. Отличный результат, учитывая условно-бесплатную модель распространения проекта.
Читайте также: Nintendo будет бороться с распространением эмуляторов старых консолей
Напоследок, отметим попадание в десятку любимого многими отечественными геймерами аркадного танкового симулятора World of Tanks, а также двух бывших лидеров DOTA 2 и Counter-Strike: Global Offensive.
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