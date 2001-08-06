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Codemasters опубликовала системные требования F1 2018

Codemasters опубликовала системные требования F1 2018F1 2018 поступит в продажу 24 августа на платформах PlayStation 4, Xbox One и PC.

До релиза гоночного симулятора F1 2018 осталось менее трех недель. В связи с этим британская компания Codemasters опубликовала системные требования PC-версии проекта на его официальной страничке в Steam, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua.

Минимальные системные требования:

ОС: Windows 7/8/10 (только 64-разрядные системы);
процессор: Intel Core i3-2130 или AMD FX-4300;
оперативная память: 8 ГБ;
видеокарта: GeForce GT 640 или Radeon HD 7750;
версия DirectX: 11;
свободное место на жестком диске: 50 ГБ.

Рекомендуемые системные требования:

ОС: Windows 7/8/10 (только 64-разрядные системы);
процессор: Intel Core i5-8600K или AMD Ryzen 5 2600X;
оперативная память: 8 ГБ;
видеокарта: GeForce GTX 1060 или Radeon RX 580;
версия DirectX: 11;
свободное место на жестком диске: 50 ГБ.

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F1 2018 поступит в продажу 24 августа на платформах PlayStation 4, Xbox One и PC. Игра предложит все официальные команды, пилотов и трассы текущего гоночного сезона, включая автодром Поль Рикар и трассу Хоккенхаймринг.
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 Теги: F1 2018, системные требования

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Сегодня, 10:21 » Автор: Богдан Процив
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