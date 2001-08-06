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Искусственный интеллект обыграл полупрофессионалов в Dota 2

Искусственный интеллект обыграл полупрофессионалов в Dota 2После победы Маск в твиттере поздравил команду OpenAI.

Искусственный интеллект сделал еще один шаг вперед. На днях команда ботов, разработанных компанией Илона Маска (Elon Musk) OpenAI, в шоу-матче обыграла коллектив комментаторов и бывших профессиональных игроков в Dota 2. Сражение закончилось со счетом 2:1, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua.

Первые две игры боты выиграли без особых проблем. Возможно счет был бы и «сухим», если бы разработчики не решили поддаться и не позволили зрителям на Twitch выбрать персонажей для команды ботов в последнем матче: Slark, Sven, Axe, Riki и Queen of Pain. ИИ предсказал, что его шанс победы с таким набором героев равен 2,9% и оказался прав, проиграв третью игру за 35 минут. Примечательно, что боты часто использовали фразы из колеса чата, а также писали колкости в сторону противников.

Заметим, что в данных матчах на выбор было доступно только 18 персонажей, нельзя было призывать существ и иллюзии, использовать скан. Предметы Divine Rapier и Bottle также было запрещено покупать. Кроме того, время реакции ботам увеличили с 80 до 200 миллисекунд, дабы ИИ не выглядел совсем уж «читерским» и не применял способности практически мгновенно.

В ближайшее время разработчики планируют усовершенствовать свое детище и к началу чемпионата мира по Dota 2 представить ботов, способных обыграть пятерых профессионалов, участвующих на этом турнире.

К слову, сам The International 2018 стартует уже на следующей неделе. 15-18 августа пройдет групповая стадия. Основной этап битвы за Эгиду чемпионов состоится на территории Канады, Ванкувер в Роджерс-арена — с 20 по 25 августа. 18 лучших команд со всего света будут сражаться за внушительный денежный приз и кубок в виде артефакта Aegis of the Immortal («Эгида бессмертия»). На TI8 честь СНГ-региона будут отстаивать коллективы Virtus.pro и FTM.Winstrike, а также украинец Роман Resolut1on Фоминок, выступающий за американскую команду VGJ.Storm, сумевшую пробиться на данный турнир через открытые квалификации.

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Размер призового фонда чемпионата мира по Dota 2 в этом году с большой долей вероятности вновь станет рекордным. На момент подготовки материала он составлял $23,5 млн.

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 Теги: Dota 2, искусственный интеллект, видео

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Сегодня, 13:24 » Автор: Богдан Процив
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