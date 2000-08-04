Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Fallout 76 не будет доступна в Steam

Fallout 76 не будет доступна в Steam

Похожие новости по теме

Bethesda назвала дату бета-теста Fallout 76 Bethesda Softworks также пообещала поделиться новой информацией о Fallout 76 на фестивале QuakeCon 2018.

Fallout 4 можно будет предварительно загрузить Fallout 4 выйдет 10 ноября 2015 года в один день и по всему миру.