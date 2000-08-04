Раздел: Игры
Fallout 76 не будет доступна в Steam
Выход Fallout 76 запланирован на 14 ноября 2018 года на платформах Xbox One, PlayStation 4 и PC.
Bethesda Softworks обновила страницу ответов на самые популярные вопросы относительно грядущей «беты» ролевого экшена Fallout 76. Помимо прочего там говорится, что игра будет распространяться только через сервис Bethesda.net. Таким образом, она станет первым за долгое время проектом издательства, который не выйдет в Steam, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua.
Скорее всего, компания уверена в успехе игры и не горит желанием делиться потенциальной прибылью с Valve. На Bethesda.net появится не только финальная версия Fallout 76, но и «бета». Причем в предварительной сборке будет доступен весь контент, а достигнутый прогресс сохранится и перекочует в релизную версию.
Читайте также: Искусственный интеллект обыграл полупрофессионалов в Dota 2
Напомним, что выход Fallout 76 запланирован на 14 ноября 2018 года на платформах Xbox One, PlayStation 4 и PC.
Bethesda Softworks обновила страницу ответов на самые популярные вопросы относительно грядущей «беты» ролевого экшена Fallout 76. Помимо прочего там говорится, что игра будет распространяться только через сервис Bethesda.net. Таким образом, она станет первым за долгое время проектом издательства, который не выйдет в Steam, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua.
Скорее всего, компания уверена в успехе игры и не горит желанием делиться потенциальной прибылью с Valve. На Bethesda.net появится не только финальная версия Fallout 76, но и «бета». Причем в предварительной сборке будет доступен весь контент, а достигнутый прогресс сохранится и перекочует в релизную версию.
Читайте также: Искусственный интеллект обыграл полупрофессионалов в Dota 2
Напомним, что выход Fallout 76 запланирован на 14 ноября 2018 года на платформах Xbox One, PlayStation 4 и PC.
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