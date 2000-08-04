» » Fallout 76 не будет доступна в Steam
Раздел: Игры  
0

Fallout 76 не будет доступна в Steam

Fallout 76 не будет доступна в SteamВыход Fallout 76 запланирован на 14 ноября 2018 года на платформах Xbox One, PlayStation 4 и PC.

Bethesda Softworks обновила страницу ответов на самые популярные вопросы относительно грядущей «беты» ролевого экшена Fallout 76. Помимо прочего там говорится, что игра будет распространяться только через сервис Bethesda.net. Таким образом, она станет первым за долгое время проектом издательства, который не выйдет в Steam, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua.

Скорее всего, компания уверена в успехе игры и не горит желанием делиться потенциальной прибылью с Valve. На Bethesda.net появится не только финальная версия Fallout 76, но и «бета». Причем в предварительной сборке будет доступен весь контент, а достигнутый прогресс сохранится и перекочует в релизную версию.

Читайте также: Искусственный интеллект обыграл полупрофессионалов в Dota 2

Напомним, что выход Fallout 76 запланирован на 14 ноября 2018 года на платформах Xbox One, PlayStation 4 и PC.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Fallout 76, Steam

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:08 » Автор: Богдан Процив
     64
     0

Похожие новости по теме

Bethesda назвала дату бета-теста Fallout 76 Bethesda назвала дату бета-теста Fallout 76

Bethesda Softworks также пообещала поделиться новой информацией о Fallout 76 на фестивале QuakeCon 2018.

Bethesda готовит абсолютно новую игру по Fallout Bethesda готовит абсолютно новую игру по Fallout

Bethesda тизерит не переиздания Fallout.

Fallout 4 можно будет предварительно загрузить Fallout 4 можно будет предварительно загрузить

Fallout 4 выйдет 10 ноября 2015 года в один день и по всему миру.

Bethesda анонсировала первое обновление Fallout 4 Bethesda анонсировала первое обновление Fallout 4

Компания Bethesda заявила, что релиз первого обновления для RPG Fallout 4 состоится не раньше 2016 года.

Fallout 4 затмит успех The Elder Scrolls V: Skyrim Fallout 4 затмит успех The Elder Scrolls V: Skyrim

Дата выхода Fallout 4 запланирована на 10 ноября 2015 года.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх