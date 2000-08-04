Раздел: Игры
Blizzard Entertainment трудится над Diablo IV
Студия покажет новую Diablo в этом году.
Blizzard Entertainment сообщила радостную новость для всех поклонников Diablo. В представленном ниже видео менеджер по связям с общественностью Diablo III Брэнди Кэмел (Brandy Camel) рассказала, что в разработке находятся сразу несколько игр в данной вселенной, а одна из них будет анонсирована уже в этом году. Скорее всего, это произойдет в рамках фестиваля Blizzcon 2018, который пройдет в начале ноября, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua.
Вероятно, Blizzard Entertainment трудится над Diablo IV, ремейком одной из предыдущих частей сериала и (или) игрой для смартфонов и планшетов. Что из этого разработчики представят фанатам в этом году неизвестно. Кто знает, может быть Blizzard Entertainment решит вдохнуть в серию новую жизнь, выпустив совершенно новую игру в этой вселенной.
Читайте также: Сравнение различных видеокарт в War Thunder и World of Tanks
Также в ролике «Будущее Diablo» менеджер рассказала, что следующий четырнадцатый сезон Diablo III станет первым в истории игры тематическим сезоном.
Blizzard Entertainment сообщила радостную новость для всех поклонников Diablo. В представленном ниже видео менеджер по связям с общественностью Diablo III Брэнди Кэмел (Brandy Camel) рассказала, что в разработке находятся сразу несколько игр в данной вселенной, а одна из них будет анонсирована уже в этом году. Скорее всего, это произойдет в рамках фестиваля Blizzcon 2018, который пройдет в начале ноября, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua.
Вероятно, Blizzard Entertainment трудится над Diablo IV, ремейком одной из предыдущих частей сериала и (или) игрой для смартфонов и планшетов. Что из этого разработчики представят фанатам в этом году неизвестно. Кто знает, может быть Blizzard Entertainment решит вдохнуть в серию новую жизнь, выпустив совершенно новую игру в этой вселенной.
Читайте также: Сравнение различных видеокарт в War Thunder и World of Tanks
Также в ролике «Будущее Diablo» менеджер рассказала, что следующий четырнадцатый сезон Diablo III станет первым в истории игры тематическим сезоном.
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