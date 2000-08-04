» » Blizzard Entertainment трудится над Diablo IV
Раздел: Игры  
0

Blizzard Entertainment трудится над Diablo IV

Blizzard Entertainment трудится над Diablo IVСтудия покажет новую Diablo в этом году.

Blizzard Entertainment сообщила радостную новость для всех поклонников Diablo. В представленном ниже видео менеджер по связям с общественностью Diablo III Брэнди Кэмел (Brandy Camel) рассказала, что в разработке находятся сразу несколько игр в данной вселенной, а одна из них будет анонсирована уже в этом году. Скорее всего, это произойдет в рамках фестиваля Blizzcon 2018, который пройдет в начале ноября, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua.

Вероятно, Blizzard Entertainment трудится над Diablo IV, ремейком одной из предыдущих частей сериала и (или) игрой для смартфонов и планшетов. Что из этого разработчики представят фанатам в этом году неизвестно. Кто знает, может быть Blizzard Entertainment решит вдохнуть в серию новую жизнь, выпустив совершенно новую игру в этой вселенной.

Читайте также: Сравнение различных видеокарт в War Thunder и World of Tanks

Также в ролике «Будущее Diablo» менеджер рассказала, что следующий четырнадцатый сезон Diablo III станет первым в истории игры тематическим сезоном.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Blizzard, Diablo, видео

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 15:28 » Автор: Богдан Процив
     68
     0

Похожие новости по теме

Blizzard «потеет» над будущим серии Diablo Blizzard «потеет» над будущим серии Diablo

Никаких анонсов на BlizzCon 2017 не ждите.

20-летний юбилей Diablo будет отмечен почти во всех играх Blizzard 20-летний юбилей Diablo будет отмечен почти во всех играх Blizzard

Популярная серия видеоигр Diablo празднует своё двадцатилетие.

Blizzard анонсирует новую Diablo в начале ноября Blizzard анонсирует новую Diablo в начале ноября

На днях Blizzard опубликовала расписание BlizzCon 2016.

Вышел новый патч к Diablo II Вышел новый патч к Diablo II

Blizzard выпустила патч впервые за пять лет .

Blizzard уже работает над Diablo IV Blizzard уже работает над Diablo IV

На официальном сайте компании Blizzard появилось объявление о найме дизайнеров для проекта вселенной Diablo.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх