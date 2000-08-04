Discord будет продавать игры

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Game Store работает точно также, как и большинство сторонних продавцов ключей для Steam в интернете.

В сети цифровой дистрибуции Steam появилась бета-версия шутера Arma 3. Bohemia Interactive Studio открыла доступ к бета-версии игры всем желающим. Издателями ранее отмечалось, что игра будет на платной основе уже на стадии бета-тестирования и только потом состоится ее официальный релиз. Сейчас доступно три различные версии