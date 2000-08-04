Раздел: Игры
Discord будет продавать игры
Компания Hammer & Chisel (Discord Inc.) запускает и онлайн-сервис цифровой дистрибуции Discord Store.
Бесплатное коммуникационное приложение Discord за три года присутствия на рынке смогло серьезно потеснить многие популярные продукты голосового общения в сетевых играх. Его «жертвами» успели стали Steam Chat, Teamspeak и RaidCall, а активная аудитория по состоянию на май 2018 года превысила 130 млн уникальных пользователей. Теперь стало известно, что компания Hammer & Chisel (Discord Inc.) запускает и онлайн-сервис цифровой дистрибуции Discord Store, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua.
Помимо классического магазина и премиальной подписки Discord Nitro разработчики представили программу First on Discord. Она подразумевает контракт между создателями игр и сервисом Discord Store, по которому новая игра будет являться эксклюзивом на платформе в течение 90 дней. Спустя этот период «игростроители» смогут добавить свои проекты и на другие платформы вроде Steam и GOG. Вполне логично предположить, что данная партнёрская программа будет интересна в первую очередь разработчикам различных инди-проектов.
Стоимость платной подписки Discord Nitro будет составлять $5 в месяц или $50 за целый год. Она распространяется на сам мессенджер (улучшенное качество видео при захвате экрана, анимированные эмодзи, увеличенный лимит на размер отправляемого файла и т.д.) и на цифровой магазин. Подписчики смогут рассчитывать на периодически обновляющуюся библиотеку бесплатных игр, а первая «порция» содержит Saints Row: The Third, Metro: Last Light Redux, Darksiders: Warmastered Edition, GoNNER и Super Meat Boy.
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На данный момент Discord Store находится на стадии бета-тестирования в котором принимают участие около 50 000 канадских пользователей. Открытое тестирование начнется в ближайшие месяцы. К слову, девиз компании звучит «Настало время свергнуть Skype и TeamSpeak!». Возможно, в скором будущем в конец слогана добавится и Steam?
Бесплатное коммуникационное приложение Discord за три года присутствия на рынке смогло серьезно потеснить многие популярные продукты голосового общения в сетевых играх. Его «жертвами» успели стали Steam Chat, Teamspeak и RaidCall, а активная аудитория по состоянию на май 2018 года превысила 130 млн уникальных пользователей. Теперь стало известно, что компания Hammer & Chisel (Discord Inc.) запускает и онлайн-сервис цифровой дистрибуции Discord Store, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua.
Помимо классического магазина и премиальной подписки Discord Nitro разработчики представили программу First on Discord. Она подразумевает контракт между создателями игр и сервисом Discord Store, по которому новая игра будет являться эксклюзивом на платформе в течение 90 дней. Спустя этот период «игростроители» смогут добавить свои проекты и на другие платформы вроде Steam и GOG. Вполне логично предположить, что данная партнёрская программа будет интересна в первую очередь разработчикам различных инди-проектов.
Стоимость платной подписки Discord Nitro будет составлять $5 в месяц или $50 за целый год. Она распространяется на сам мессенджер (улучшенное качество видео при захвате экрана, анимированные эмодзи, увеличенный лимит на размер отправляемого файла и т.д.) и на цифровой магазин. Подписчики смогут рассчитывать на периодически обновляющуюся библиотеку бесплатных игр, а первая «порция» содержит Saints Row: The Third, Metro: Last Light Redux, Darksiders: Warmastered Edition, GoNNER и Super Meat Boy.
Читайте также: Blizzard Entertainment трудится над Diablo IV
На данный момент Discord Store находится на стадии бета-тестирования в котором принимают участие около 50 000 канадских пользователей. Открытое тестирование начнется в ближайшие месяцы. К слову, девиз компании звучит «Настало время свергнуть Skype и TeamSpeak!». Возможно, в скором будущем в конец слогана добавится и Steam?
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