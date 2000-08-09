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Раздел: Игры  
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Развенчан миф о влиянии Denuvo на производительность игр

Развенчан миф о влиянии Denuvo на производительность игр
В Сети появилось сравнение производительности нескольких тайтлов до и после удаления из них Denuvo.

Результаты получились не настолько шокирующими, как наверняка хотелось бы противникам защиты. Хакеры, ведущие праведную войну с антипиратским ПО, уже давно силятся доказать, что влияние DRM губительно, но чаша весов в споре «за и против» упорно отказывается склониться на одну из сторон. Вот и на этот раз всё вышло крайне неоднозначно, передает Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.

Сопоставление качества игр с и без Denuvo проводили не раз, однако речь всегда шла о сравнении лицензионной и пиратской копий. Пользователь Overlord считает, что такое соотнесение даёт представление не о влиянии DRM, а о том, как отличается взломанная и оригинальная версия. Последняя из которых, к тому же, может быть перегружена патчами. Результаты исследований, таким образом, нельзя назвать репрезентативными. На это упущение уже указывали некоторые журналисты, когда хакерам удалось заполучить Final Fantasy XV без защиты. Да, разница в производительности действительно была, но причиной тому, скорее всего, становилась нагрузка на жёсткий диск, а вовсе не программа.

К счастью, есть разработчики, которые добровольно отказываются от системы спустя некоторое время после релиза. Overlord воспользовался шансом изучить официальные версии нескольких игр до и после удаления DRM, чтобы окончательно разобраться в одном из самых щекотливых вопросов индустрии. Что он выяснил? Показатели некоторых тайтлов действительно возросли после избавления от антипиратского ПО, однако критическими эти изменения сложно назвать. Средний показатель FPS в Hitman увеличился с 71,67 до 72, в Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter - с 86 до 92, в Mass Effect: Andromeda - с 89 до 92. А вот в Abzu, например, цифра в обоих случаях была одинаковой - 101.

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Безусловно, в ходе особо напряжённых сцен FPS в тайтлах без Denuvo проседал чуть меньше, чем в аналогичных моментах, но уже с ней, однако дело, скорее всего, вовсе не в изъянах самого ПО. Негативное воздействие системы защиты на производительность зависит не только от качества кода самой Denuvo, но и от того, что именно она защищает: чем активнее игра эксплуатирует центральный процессор, тем больше накладных расходов по шифровке и обфускации кода выполняет DRM. Некоторое влияние на показатели, таким образом, действительно есть, однако настолько ли оно велико, чтобы идти с войной на разработчиков с издателями? Автор видео, который надеялся разоблачить слухи, своим роликом лишь дал геймерам новую пищу для размышлений и споров.
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 Теги: Denuvo, игры, производительность

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Сегодня, 11:22 » Автор: Алена Шимко
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