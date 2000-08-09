Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Развенчан миф о влиянии Denuvo на производительность игр

Развенчан миф о влиянии Denuvo на производительность игр

Похожие новости по теме

Хакеры взломали последнюю версию Denuvo Версия защиты Denuvo 4.8 используется во многих PC-играх за 2017 год.