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Представлен новый ролик "шутера" от первого лица Rage 2

Представлен новый ролик "шутера" от первого лица Rage 2
В видео показали боевую систему игры - в том числе битвы на транспорте, а также рассказали о сеттинге.

На QuakeCon 2018 компании id Software и Avalanche Studios представили публике новый геймплейный ролик шутера от первого лица Rage 2, во многом повторяющий то, что мы уже видели на июньской выставке E3 2018, передает Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua.

События постапокалиптического шутера происходят 30 лет спустя после первой части. Открытый мир разбит на несколько зон, резко различающихся ландшафтом и климатом. Нам предстоит взять на себя роль Уокера - последнего рейнджера пустошей из Вайнленда (Vineland), земель, которые главный герой с товарищами были вынуждены покинуть после атаки могущественной фракции Authority. Всего в Rage 2 будет множество различных фракций, однако в ролике показали всего пять: кибермутантов из Правительства, безумных бандитов из Goon Squad, преступников с техникой из Immortal Shrouded, а также River Hogs и Abidon Mutants.

Сражения на машинах в духе «Безумного Макса» станут одной из особенностей проекта - тут тоже есть настоящие крепости на колесах. В распоряжении главного героя будет автомобиль, увешанный оружием, под называнием «Феникс».

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Напомним, что Rage 2 создается на базе графического движка Apex, а ее выход должен состояться до конца следующего года в версиях для PlayStation 4, Xbox One и PC.
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 Теги: Rage 2, трейлер, ролик, шутер, автомобильные гонки, игры

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Сегодня, 13:20 » Автор: Алена Шимко
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