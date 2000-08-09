Раздел: Игры
Представлен новый ролик "шутера" от первого лица Rage 2
В видео показали боевую систему игры - в том числе битвы на транспорте, а также рассказали о сеттинге.
На QuakeCon 2018 компании id Software и Avalanche Studios представили публике новый геймплейный ролик шутера от первого лица Rage 2, во многом повторяющий то, что мы уже видели на июньской выставке E3 2018, передает Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua.
События постапокалиптического шутера происходят 30 лет спустя после первой части. Открытый мир разбит на несколько зон, резко различающихся ландшафтом и климатом. Нам предстоит взять на себя роль Уокера - последнего рейнджера пустошей из Вайнленда (Vineland), земель, которые главный герой с товарищами были вынуждены покинуть после атаки могущественной фракции Authority. Всего в Rage 2 будет множество различных фракций, однако в ролике показали всего пять: кибермутантов из Правительства, безумных бандитов из Goon Squad, преступников с техникой из Immortal Shrouded, а также River Hogs и Abidon Mutants.
Сражения на машинах в духе «Безумного Макса» станут одной из особенностей проекта - тут тоже есть настоящие крепости на колесах. В распоряжении главного героя будет автомобиль, увешанный оружием, под называнием «Феникс».
Читайте также: Невероятно кровавый релизный трейлер шутера Strafe
Напомним, что Rage 2 создается на базе графического движка Apex, а ее выход должен состояться до конца следующего года в версиях для PlayStation 4, Xbox One и PC.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1
0
Также советуем посмотреть
- Забудьте слово «президент» – Путин не президент
- Умора: шведским коровам разрешили ходить на нудистский пляж
- Путин загнан в угол
- Украинские военные рассказали, как готовятся противостоять россиянам
- В PayPal лабрадора приняли за террориста
- 17 больных прокуроров – это сильнее, чем Фауст
- Українці пролонгують мандат довіри до Порошенка
- Французы "заставили" ворон убирать территорию
- Заоблачные зарплаты госчиновников конкурируют с масштабами их взяток
- В Сети высмеяли сюжет росСМИ о выборах в Украине
- Почему россияне наших дебоширов называют «антифашистами»
- Ситуация в ООС: 57 обстрелов, трое раненых
- Минутка позитива: уморительные селфи от животных
- Нелепые поступки, на которые способны лишь мужчины
- Смешные фотки, которые могли сделать только в России
- Потешные дети, умеющие спать где угодно
- Украина попросила партнеров ввести санкции против портов России
- Художник создает невероятно смешные комиксы на запретные темы
- Россия сознательно затягивает конфликт на Донбассе
- Отношения влюбленных в забавных комиксах
- Собака забирается на крышу, чтобы поскорее увидеть хозяина
- Пользователей Сети озадачила рыба с конской головой
- Подборка отличных анекдотов для позитивного воскресенья
- В Германии назойливая белка вынудила мужчину вызвать полицию
- Пользователи Сети забавно высмеяли «дачу Путина»
- Санкции против России показали в меткой карикатуре
- В США французский бульдог помог хозяину выиграть в лотерею
- Буйная россиянка, устроившая дебош в самолете, насмешила Сеть
- Сеть покорил малыш, спасший утку от верной смерти
- В Германии из-за секс-игрушки закрывали часть аэропорта
Оставьте свой комментарий