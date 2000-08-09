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Создана компьютерная игра, обучающая эмпатии трудных подростков

Создана компьютерная игра, обучающая эмпатии трудных подростковАмериканские ученые разработали Crystals of Kaydor - компьютерную игру, которая поможет трудным подросткам научиться эмпатии.

В игре им нужно взаимодействовать с представителями внеземных цивилизаций, опираясь только на понимание их чувств, передает Хроника.инфо со ссылкой на uagolos.com.

Группа американских ученых из университета Висконсина в Мэдисоне, возглавляемая психологом Тамми Крал, обратила популярное детское хобби во благо. Исследователям удалось создать компьютерную игру, основная идея которой заключается в том, чтобы помочь человеку научиться понимать эмоциональное состояние окружающих.

Эмпатия - это сознательное сопереживание эмоциональному состоянию другого человека без потери ощущения внешнего происхождения этого переживания. Подростковый период обещает людям не только заметные физиологические изменения, а также изменения психологического характера. Психика с детской начинает формирование во взрослую, и в силу нестабильности своего состояния подростки подвержены различным тревожным состояниям, что часто приводит к проблемам.

Crystals of Kaydor, то есть, Кристаллы Кайдора - игра, суть которой развить эмпатические способности людей. В игре персонажу игрока приходится общаться с пришельцами, другими формами жизни, которые не обучены человеческой речи, но выражают эмоции подобно людям: жестами, мимикой. Игроку нужно определять испытываемую инопланетянином в данный момент эмоцию, чтобы суметь правильно отреагировать и вместе с ним завершить задачу.

К эксперименту группа исследователей привлекла 34 подростка в возрасте от 11 до 14 лет, каждый из которых играл в Crystals of Kaydor течение двух недель около 70 минут в день. Была привлечена также и другая, контрольная группа наблюдаемых подростков, которые в течение этого времени играли в другую видеоигру, Bastion, цель которой заключается в спасении села после катаклизма. Все это время ученые следили за активностью головного мозга испытуемых ребят при помощи функциональной магнитно-резонансной томографии, обращая пристальное внимание на те участки мозга, которые ответственны за обработку эмоций, а именно - задняя поясная кора, медиальная префронтальная кора и миндалины.

По итогам исследования стало известно, что у детей, игравших в Crystals of Kaydor, общая активность этих участков повысилась, чего не наблюдалось у тех, кто играл в другую игру. Кроме этого, все испытуемые прошли тест на эмпатию, и результаты первой группы были значительно выше второй.

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Ученые остались довольны исследований, однако заявили, что игра помогла не всем подросткам и результат напрямую зависит от личностных характеристик каждого человека, в чем они намерены детально разобраться в дальнейшем.
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 Теги: Crystals of Kaydor, игра, подростки, эмпатия

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Сегодня, 12:16 » Автор: Алена Шимко
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