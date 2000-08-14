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Crystal Dynamics анонсировала новых "Мстителей"

Crystal Dynamics анонсировала новых "Мстителей"На днях компания сообщила сразу две новости, касающиеся расширения.

Студия Crystal Dynamics, которая занималась выпуском серии игр Tomb Raider, приобщила к своему штату разработчиков ведущего дизайнера боевой системы God of War и еще несколько не менее важных персон. Все силы новоиспеченных сотрудников будут направлены на работу над тайтлом с участием еще одного бога – правда, на этот раз уже из скандинавской мифологии, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24ТВ.

Об этом сообщается на официальном сайте Crystal Dynamics.

Crystal Dynamics, судя по всему, подошла к вопросу своей экспансии с соответствующим размахом. На днях компания сообщила сразу две новости, касающиеся расширения.

Во-первых, авторы Tomb Raider объявили о создании Crystal Northwest. Возглавят подразделение Чад Квин и Джеймс Ло – выходцы из Wargaming. Команда будет заниматься в первую очередь техническими разработками и внесет свой вклад в создание будущего произведения по вселенной "Мстителей".

Во-вторых, штаб-квартира в Редвуд-Сити тоже пополнилась громкими именами. Винсент Наполи, например, занимался боевой системой и механикой возвращения топора в God of War. Он открыто признался, что вдохновлялся "определенным персонажем Marvel", и теперь дизайнер сможет поработать непосредственно над Тором – как и Crystal Northwest, основная команда Crystal Dynamics на полную работает над The ​​Avengers.

Похвасталась компания и другими новобранцами. Ими стали Бен Ванат – создатель Dead Space, и Дэвид Файфилд – дизайн-директор Halo и геймдиректор Call of Duty. Кроме того, рекруты сумели переманить людей из Naughty Dog, Pixar, EA и ряда других студий.

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Все эти перестановки преследуют одну задачу: коллектив нацелен выпустить наиболее амбициозную игру из всех, над которыми он когда-либо работал. Известно, что ради сотрудничества с Marvel корпорация Square Enix, которой принадлежит Crystal Dynamics, забросила продолжение Deus Ex и направила все силы на секретный проект по "Мстителям". Его представили публике еще в 2017 году и обещали позже раскрыть детали, но пока геймеры остаются в неведении.
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 Теги: Crystal Dynamics, Мстители

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Сегодня, 13:24 » Автор: Алена Шимко
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