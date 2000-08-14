Раздел: Игры
Crystal Dynamics анонсировала новых "Мстителей"
На днях компания сообщила сразу две новости, касающиеся расширения.
Студия Crystal Dynamics, которая занималась выпуском серии игр Tomb Raider, приобщила к своему штату разработчиков ведущего дизайнера боевой системы God of War и еще несколько не менее важных персон. Все силы новоиспеченных сотрудников будут направлены на работу над тайтлом с участием еще одного бога – правда, на этот раз уже из скандинавской мифологии, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24ТВ.
Об этом сообщается на официальном сайте Crystal Dynamics.
Crystal Dynamics, судя по всему, подошла к вопросу своей экспансии с соответствующим размахом. На днях компания сообщила сразу две новости, касающиеся расширения.
Во-первых, авторы Tomb Raider объявили о создании Crystal Northwest. Возглавят подразделение Чад Квин и Джеймс Ло – выходцы из Wargaming. Команда будет заниматься в первую очередь техническими разработками и внесет свой вклад в создание будущего произведения по вселенной "Мстителей".
Во-вторых, штаб-квартира в Редвуд-Сити тоже пополнилась громкими именами. Винсент Наполи, например, занимался боевой системой и механикой возвращения топора в God of War. Он открыто признался, что вдохновлялся "определенным персонажем Marvel", и теперь дизайнер сможет поработать непосредственно над Тором – как и Crystal Northwest, основная команда Crystal Dynamics на полную работает над The Avengers.
Похвасталась компания и другими новобранцами. Ими стали Бен Ванат – создатель Dead Space, и Дэвид Файфилд – дизайн-директор Halo и геймдиректор Call of Duty. Кроме того, рекруты сумели переманить людей из Naughty Dog, Pixar, EA и ряда других студий.
Читайте также: В Сети появился трейлер новых "Мстителей". Видео
Все эти перестановки преследуют одну задачу: коллектив нацелен выпустить наиболее амбициозную игру из всех, над которыми он когда-либо работал. Известно, что ради сотрудничества с Marvel корпорация Square Enix, которой принадлежит Crystal Dynamics, забросила продолжение Deus Ex и направила все силы на секретный проект по "Мстителям". Его представили публике еще в 2017 году и обещали позже раскрыть детали, но пока геймеры остаются в неведении.
Студия Crystal Dynamics, которая занималась выпуском серии игр Tomb Raider, приобщила к своему штату разработчиков ведущего дизайнера боевой системы God of War и еще несколько не менее важных персон. Все силы новоиспеченных сотрудников будут направлены на работу над тайтлом с участием еще одного бога – правда, на этот раз уже из скандинавской мифологии, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24ТВ.
Об этом сообщается на официальном сайте Crystal Dynamics.
Crystal Dynamics, судя по всему, подошла к вопросу своей экспансии с соответствующим размахом. На днях компания сообщила сразу две новости, касающиеся расширения.
Во-первых, авторы Tomb Raider объявили о создании Crystal Northwest. Возглавят подразделение Чад Квин и Джеймс Ло – выходцы из Wargaming. Команда будет заниматься в первую очередь техническими разработками и внесет свой вклад в создание будущего произведения по вселенной "Мстителей".
Во-вторых, штаб-квартира в Редвуд-Сити тоже пополнилась громкими именами. Винсент Наполи, например, занимался боевой системой и механикой возвращения топора в God of War. Он открыто признался, что вдохновлялся "определенным персонажем Marvel", и теперь дизайнер сможет поработать непосредственно над Тором – как и Crystal Northwest, основная команда Crystal Dynamics на полную работает над The Avengers.
Похвасталась компания и другими новобранцами. Ими стали Бен Ванат – создатель Dead Space, и Дэвид Файфилд – дизайн-директор Halo и геймдиректор Call of Duty. Кроме того, рекруты сумели переманить людей из Naughty Dog, Pixar, EA и ряда других студий.
Читайте также: В Сети появился трейлер новых "Мстителей". Видео
Все эти перестановки преследуют одну задачу: коллектив нацелен выпустить наиболее амбициозную игру из всех, над которыми он когда-либо работал. Известно, что ради сотрудничества с Marvel корпорация Square Enix, которой принадлежит Crystal Dynamics, забросила продолжение Deus Ex и направила все силы на секретный проект по "Мстителям". Его представили публике еще в 2017 году и обещали позже раскрыть детали, но пока геймеры остаются в неведении.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
314
0
Также советуем посмотреть
- В ВСУ требуют увеличить затраты на армию на миллиард долларов
- "Бизнес-план": турецкий клуб продал 18 футболистов и купил 10 коз
- У Путина очередной ступор
- В зоне ООС тяжело ранили 20-летнюю девушку-морпеха
- В Англии на стадионе вместо футбола показывали обнаженных девушек
- Росіяни мають готуватися до відміни державних пенсій
- Швеция выдворяет украинку, лишившуюся ноги в результате теракта
- Зустріч Трампа і Путіна: реальні наслідки
- В Сети высмеяли «культурный отдых» российских туристов в Крыму
- «Пытались оживить мумию»: странное фото Путина повеселило Сеть
- Украинские чиновники такого не поймут
- «Преступник дня»: белка вынудила мужчину вызвать полицию
- Світ балансує на межі війни
- Названо число украинцев, осужденных в прошлом году за коррупцию
- «Времена Конана-варвара»: николаевский губернатор повеселил познаниями в
- Сеть насмешило «пикантное» фото, сделанное на рынке в Севастополе
- Открыл для себя замечательную книгу
- Ситуация в ООС: 43 обстрела, двое раненых
- Нелепые фотки, которые можно сделать только в Азии
- Прикольные вещи, купленные на «барахолках»
- Уморительные фотки людей, которым слегка не повезло
- В МИД РФ заявили, что Украина не может ввести санкции против России
- Веселимся до упаду: свежая подборка остроумных твитов
- США потребовали вывести войска из Украины
- Смешные ситуации, которые могли произойти лишь с собачниками
- Забавные питомцы, угодившие в руки парикмахеров
- Прикол дня: туристы устроили массовую драку из-за места для селфи
- На Донетчине строят телевышку, покрывающую сигналом оккупированную часть региона
- Кремль прекращает «подкармливать» Абхазию
- МИД: среди погибших в Генуе украинцев нет
Оставьте свой комментарий