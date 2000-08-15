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Раздел: Игры  
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Названа примерная дата релиза Gear.Club Unlimited 2 для Nintendo Switch

Названа примерная дата релиза Gear.Club Unlimited 2 для Nintendo SwitchИздательство Microids и студия Eden Games анонсировали гоночную игру Gear.Club Unlimited 2 для Nintendo Switch.

В текущем поколении консолей наблюдается серьёзный недостаток представителей жанра, а на гибридной системе тем более, поэтому даже мобильный проект, скорее всего, будет радостно встречен обладателями устройства, передает Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.

В Gear.Club Unlimited 2 игроки будут мчаться по дорогам за рулём самых красивых автомобилей от ведущих производителей. В рамках чемпионатов, миссий и испытаний будут проходить гонки в различных местах, таких как снежные горы, лесистые долины, пустынные шоссе и райские берега.

Ключевой особенностью Gear.Club Unlimited 2 является гараж, в котором игроки смогут любоваться своей растущей коллекцией автомобилей, настраивать их внешне и улучшать внутренне. Но водители - ничто без своего клуба: игроки смогут создавать клубы и управлять ими, нанимать других пользователей и соперничать с командами со всего мира.

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Gear.Club Unlimited 2 для Nintendo Switch выйдет в конце 2018 года.
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 Теги: Gear.Club Unlimited 2, Nintendo Switch, дата выхода

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Сегодня, 11:38 » Автор: Алена Шимко
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