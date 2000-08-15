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Battlefield V станет еще более реалистичной

Battlefield V станет еще более реалистичнойBattlefield V получит поддержку технологии NVIDIA RTX.

Одной из особенностей графической архитектуры NVIDIA Turing, которая нашла применение в профессиональных ускорителях Quadro RTX и будущих видеокартах GeForce RTX, является высокая производительность при трассировке лучей. Соответствующая технология, получившая лаконичное название RTX, была представлена "зелеными" еще в марте и призвана обеспечить более реалистичные отражения и освещения в играх, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24ТВ.

Первым проектом, в котором будет активно использоваться NVIDIA RTX, должен был стать постапокалиптический шутер Metro: Exodus, релиз которого запланирован на 22 февраля следующего года. Но, похоже, что возможность лично оценить работу новой технологии может появиться у геймеров уже в середине осени.

Немецким журналистам из PCGamesHardware удалось обнаружить в альфа-версии Battlefield V намеки на возможное появление в ней технологии трассировки лучей. Например, введя в консоли игры команду Render.DrawScreenInfo 1 ними был замечен параметр Raytrace: off, что является прямой отсылкой к упомянутой выше технологии.

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Заметим, что студия DICE, ответственная за разработку Battlefield V, официально пока ничего не сообщала о планах ввести трассировку лучей в свое новое творение. Вполне возможно, что компания собирается объявить о поддержке шутером технологии NVIDIA RTX в рамках предстоящего мероприятия GeForce Gaming Celebration, на котором состоится презентация видеокарт GeForce RTX 2080 и RTX 2080 Ti.
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 Теги: Battlefield V, графика

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Сегодня, 13:31 » Автор: Алена Шимко
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