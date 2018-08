Вышел бесплатный аркадный режим For Honor

Играть можно будет как в однопользовательском, так и в кооперативном режимах с одним напарником. Аркадный режим фокусируется на «микро-историях» внутри вселенной For Honor, и начинается с выбора уровня сложности, соответствующего текущему снаряжению игрока. Далее, по мере продвижения по режиму, сложность начинает нарастать путем добавления игроку и ИИ-противнику случайных модификаторов, передает Хроника.инфо со ссылкой на www.overclockers.ua Нетрудно догадаться, что игроку чаще всего будут доставаться негативные эффекты, вроде невозможности парировать удар или сниженного здоровья, а, например, противнику напротив будут доступны возможность убийства с одного спецприёма и восполнение здоровья после удачной атаки. Успешная победа в аркадном режиме открывает награды, которые могут быть использованы для улучшения экипировки героев и уровня репутации с переносом прогресса на многопользовательский режим. Arcade станет доступен вместе с выходом крупного обновления Marching Fire 16 октября.Ну а пока, For Honor Starter Edition доступна для бесплатного добавления в библиотеку в сервисе Steam и для подписчиков Live Gold на консоли Xbox One. Акция для пользователей персональных компьютеров продлится до 27 сентября. Starter Pack включает в себя все карты и режимы и шестерых героев (на данный момент, общее их количество равняется двенадцати). Остальных героев можно будет разблокировать за внутриигровые валюты по мере накопления прогресса.