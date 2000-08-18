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Раздел: Игры  
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Вышел новый трейлер Resident Evil 2 Remake

Вышел новый трейлер Resident Evil 2 RemakeПереиздание знаменитого хоррора Resident Evil 2 является одной из самых ожидаемых игр первой половины следующего года.

На проходящей сейчас выставке Gamescom 2018 компания Nvidia представила новый видеоролик Resident Evil 2 Remake с Леоном Кеннеди в главной роли. Тестовый прогон игры осуществлялся на системе с видеокартой GeForce, которая обеспечивала стабильный геймплей со средней частотой кадров не менее 60 к/с в разрешении 4K Ultra HD, передает Хроника.инфо со ссылкой на www.overclockers.ua.

Сразу в Сети появилась информация, что в показанном ролике использовались технологии из набора Nvidia RTX. По мнению Джона Линнемана, журналиста Youtube-канала Digital Foundry, речь идет об отражениях на поверхностях, построенных с помощью трассировки лучей. Отметим, что сам калифорнийский вендор не включил Resident Evil 2 в список игр с поддержкой Nvidia RTX.

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Resident Evil 2 Remake выйдет 25 января на основных игровых платформах, включая PC, Xbox One и PS4. В июне были обнародованы системные требования к игре, которые не выглядят чем-то выдающимся. Например, в рекомендуемых видеокартах значилась обычная GeForce GTX 1060 с 3 ГБ видеопамяти. С другой стороны, в случае внедрения инструментов трассировки лучей в Resident Evil 2, мы можем увидеть новые «рекомендуемые системные требования» с пометкой RTX.

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 Теги: Resident Evil 2 Remake, трейлер, игра

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Сегодня, 13:34 » Автор: Алена Шимко
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