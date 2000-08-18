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Раздел: Игры  
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Выход "зомби-шутера" Overkill’s The Walking Dead откладывается

Выход "зомби-шутера" Overkill’s The Walking Dead откладываетсяИздательство 505 Games сообщило, что кооперативный зомби-шутер Overkill’s The Walking Dead появится на PS4 и Xbox One только в следующем году.

Консольные игроки смогут приобщиться к постапокалипсису 8 февраля 2019 года. В Steam, как и было обещано, игра появится 6 ноября, передает Хроника.инфо со ссылкой на gameway.com.ua.

Причиной переноса, как ни удивительно, стало не желание «сделать игру лучше» и даже не появление критической ошибки. Компания 505 Games уверена, что выход Overkill’s The Walking Dead одновременно как в цифровых магазинах, так и в дисковых версиях в магазинах реальных, позволит увеличить продажи и сократить рекламную кампанию. Версия для РС в эту концепцию не попала, поскольку коробочные издания для неё не предусмотрены. К тому же, вполне возможно, РС-игроки заодно помогут вовремя устранить найденные неполадки перед отправкой игры в печать.

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На gamescom 2018 разработчики представили играбельную демоверсию, причём на этот раз гостям выставки показали прежде недоступную карту, Underpass.
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 Теги: Overkill’s The Walking Dead, релиз, дата

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Сегодня, 16:04 » Автор: Алена Шимко
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