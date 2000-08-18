Раздел: Игры
Выход "зомби-шутера" Overkill’s The Walking Dead откладывается
Издательство 505 Games сообщило, что кооперативный зомби-шутер Overkill’s The Walking Dead появится на PS4 и Xbox One только в следующем году.
Консольные игроки смогут приобщиться к постапокалипсису 8 февраля 2019 года. В Steam, как и было обещано, игра появится 6 ноября, передает Хроника.инфо со ссылкой на gameway.com.ua.
Причиной переноса, как ни удивительно, стало не желание «сделать игру лучше» и даже не появление критической ошибки. Компания 505 Games уверена, что выход Overkill’s The Walking Dead одновременно как в цифровых магазинах, так и в дисковых версиях в магазинах реальных, позволит увеличить продажи и сократить рекламную кампанию. Версия для РС в эту концепцию не попала, поскольку коробочные издания для неё не предусмотрены. К тому же, вполне возможно, РС-игроки заодно помогут вовремя устранить найденные неполадки перед отправкой игры в печать.
Читайте также: Опубликован кинематографичный трейлер Overkill’s The Walking Dead
На gamescom 2018 разработчики представили играбельную демоверсию, причём на этот раз гостям выставки показали прежде недоступную карту, Underpass.
Консольные игроки смогут приобщиться к постапокалипсису 8 февраля 2019 года. В Steam, как и было обещано, игра появится 6 ноября, передает Хроника.инфо со ссылкой на gameway.com.ua.
Причиной переноса, как ни удивительно, стало не желание «сделать игру лучше» и даже не появление критической ошибки. Компания 505 Games уверена, что выход Overkill’s The Walking Dead одновременно как в цифровых магазинах, так и в дисковых версиях в магазинах реальных, позволит увеличить продажи и сократить рекламную кампанию. Версия для РС в эту концепцию не попала, поскольку коробочные издания для неё не предусмотрены. К тому же, вполне возможно, РС-игроки заодно помогут вовремя устранить найденные неполадки перед отправкой игры в печать.
Читайте также: Опубликован кинематографичный трейлер Overkill’s The Walking Dead
На gamescom 2018 разработчики представили играбельную демоверсию, причём на этот раз гостям выставки показали прежде недоступную карту, Underpass.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
27
0
Также советуем посмотреть
- У Трампа забавно потроллили российский ракетный комплекс
- Як Клімкін за три місяці змінив позицію щодо Росії
- Художник обзавелся картонным «женихом», склеенным из коробок из-под вина
- Мимимишность зашкаливает: как помогают купаться маленьким пандам
- Если возможен Медведчук, Украина невозможна
- Росія випробовує на Донбасі нову військову техніку
- Трем украинским воинским частям присвоили имена героев
- Как украинцам стать мудрее
- В Торонто яму на дороге «залатали» помидорами
- Щодо перенесення дати проведення виборів Президента
- На Луганщине вражеский снаряд попал в жилой дом, есть погибший
- Куда ни ткни – везде НАТО и фашизм
- «Пируэт» горбатого кита заставил моряков понервничать
- Трамп не продержится в Белом доме до конца срока
- В российском ВУЗе нашли способ не смущать священников
- Президент вибачився
- Американка забавно разыграла своих воздыхателей
- КПВВ Майорское закрыли из-за постоянных обстрелов
- Сеть насмешили амбиции "Калашникова", решившего конкурировать с Tesla
- Луценко – Продан: ожесточенное противостояние
- Сутки в ООС: семеро раненых, пятеро погибших
- Рабочие приколы и казусы, которые вас развеселят
- Забавные кролики в солнцезащитных очках
- Строительные фейлы от горе-архитекторов
- Ляпы переводчиков, над которым грех не посмеяться
- Ужасное состояние: Сенцов написал новое письмо из колонии
- Коты, умудрившиеся попасть в нестандартные ситуации
- Свежая подборка эпичных фотожаб
- В Украину не пустили воров в законе из России
- Смешные фотки «ремонта» от настоящих неумех
Оставьте свой комментарий