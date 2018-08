В Сети появился первый трейлер Desperados 3

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Издательство THQ Nordic анонсировало третью номерную часть Desperados и представило первый трейлер проекта. Игру разрабатывает Mimimi Productions - авторы высокооценённого тактического стелс-экшена Shadow Tactics: Blades of the Shogun. Протагонистом Desperados 3 станет Джон Купер - главный герой первых двух игр серии, передает Хроника.инфо со ссылкой на gameway.com.ua Трейлер демонстрирует повторяющуюся перестрелку, в которой Джон и его коллеги с каждой новой попытки убивают всё больше врагов.Авторы обещают выпустить Desperados 3 в 2019 году на PlayStation 4, Xbox One и PC. Точную дату релиза пока не объявили.