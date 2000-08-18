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В Сети появился первый трейлер Desperados 3

В Сети появился первый трейлер Desperados 3Авторы обещают выпустить Desperados 3 в 2019 году на PlayStation 4, Xbox One и PC.

Издательство THQ Nordic анонсировало третью номерную часть Desperados и представило первый трейлер проекта. Игру разрабатывает Mimimi Productions - авторы высокооценённого тактического стелс-экшена Shadow Tactics: Blades of the Shogun. Протагонистом Desperados 3 станет Джон Купер - главный герой первых двух игр серии, передает Хроника.инфо со ссылкой на gameway.com.ua.

Трейлер демонстрирует повторяющуюся перестрелку, в которой Джон и его коллеги с каждой новой попытки убивают всё больше врагов.

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Авторы обещают выпустить Desperados 3 в 2019 году на PlayStation 4, Xbox One и PC. Точную дату релиза пока не объявили.
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 Теги: Desperados 3, трейлер, игра

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Сегодня, 17:43 » Автор: Алена Шимко
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