Раздел: Игры
В Dota 2 появился новый персонаж
Персонаж "Mars" будет добавлен зимой.
Во время The International 2018 было анонсировано сразу два новых героя - персонаж с названием "Mars" появится ближайшей зимой, а "Grimstroke" уже доступен в основном игровом клиенте, передает Хроника.инфо со ссылкой на xsport.ua.
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Описание Grimstroke: "Способный издалека управлять ходом битвы, Grimstroke изучает каждое движение и оценивает каждую деталь.Так он решает, когда стоит вырваться из чернильной тьмы, чтобы связать и обездвижить жертв одним взмахом кисти. Он мастерски умеет дразнить оппонентов своими фантомными слугами, тем временем решая, как уничтожить побольше врагов одним фатальным мазком".
Во время The International 2018 было анонсировано сразу два новых героя - персонаж с названием "Mars" появится ближайшей зимой, а "Grimstroke" уже доступен в основном игровом клиенте, передает Хроника.инфо со ссылкой на xsport.ua.
Читайте также: Создатели Dota 2 готовят новый игровой сервис
Описание Grimstroke: "Способный издалека управлять ходом битвы, Grimstroke изучает каждое движение и оценивает каждую деталь.Так он решает, когда стоит вырваться из чернильной тьмы, чтобы связать и обездвижить жертв одним взмахом кисти. Он мастерски умеет дразнить оппонентов своими фантомными слугами, тем временем решая, как уничтожить побольше врагов одним фатальным мазком".
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