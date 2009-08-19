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В Dota 2 появился новый персонаж

В Dota 2 появился новый персонажПерсонаж "Mars" будет добавлен зимой.

Во время The International 2018 было анонсировано сразу два новых героя - персонаж с названием "Mars" появится ближайшей зимой, а "Grimstroke" уже доступен в основном игровом клиенте, передает Хроника.инфо со ссылкой на xsport.ua.

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Описание Grimstroke: "Способный издалека управлять ходом битвы, Grimstroke изучает каждое движение и оценивает каждую деталь.Так он решает, когда стоит вырваться из чернильной тьмы, чтобы связать и обездвижить жертв одним взмахом кисти. Он мастерски умеет дразнить оппонентов своими фантомными слугами, тем временем решая, как уничтожить побольше врагов одним фатальным мазком".
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 Теги: Dota 2, персонаж, игрок, игра

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Сегодня, 16:10 » Автор: Алена Шимко
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