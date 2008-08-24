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Раздел: Игры  
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Вышел драйвер NVIDIA 399.07 для Battlefield V, F1 2018 и других игр

Вышел драйвер NVIDIA 399.07 для Battlefield V, F1 2018 и других игрВыход драйверов приурочен к предстоящим релизам новых видеоигр.

Специалисты Nvidia подготовили очередной выпуск пакета драйверов и ПО GeForce, приуроченный к предстоящим релизам новых видеоигр. Он обозначен индексом 399.07, прошёл сертификацию тестовой лабораторией Microsoft WHQL и получил статус Game Ready благодаря наличию оптимизаций для игр Battlefield V (Open Beta), F1 2018, Immortal: Unchained, Pro Evolution Soccer 2019, Strange Brigade и Switchblade, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua.

В GeForce 399.07 (WHQL) также включены профили SLI для F1 2018 и Immortal: Unchained наряду с настройками 3D Vision для игр F1 2018 и Strange Brigade. Кроме того, было исправлено несколько ошибок, замеченных в предыдущих выпусках. В состав нового пакета драйверов включены следующие программные модули:

- NView v149.21;
- HD Audio v1.3.37.4;
- PhysX System Software v9.17.0524;
- GeForce Experience v3.14.1.48;
- CUDA v9.2.

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Загрузить драйвер GeForce 399.07 (WHQL) можно через приложение GeForce Experience или воспользовавшись поиском на сайте geforce.com. Сопутствующая документация к свежему релизу доступна по ссылке.
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 Теги: драйвер, Nvidia

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Сегодня, 11:17 » Автор: Богдан Процив
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