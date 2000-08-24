Сборник хорроров Amnesia: Collection выйдет на Xbox One

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Игра создается для персональных компьютеров и консоли PlayStation 4 и поступит в продажу в 2015 году.

Релиз нового хорора Amnesia: A Machine For Pigs снова перенесён. Об это разработчики игры сообщили ещё в конце мая на своём официальном сайте, но известно это стало только сейчас. Представитель студии Frictional Games отметил, что на данный момент специалисты компании работают в полную силу, но к концу второго квартала