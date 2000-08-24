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Сборник хорроров Amnesia: Collection выйдет на Xbox One

Сборник хорроров Amnesia: Collection выйдет на Xbox OneAmnesia: Collection выйдет на Xbox One 31 августа.

Корпорация Microsoft объявила о том, что на этой неделе выйдет сборник хорроров от первого лица Amnesia: Collection на Xbox One. Ранее игры были доступны только на ПК и PlayStation 4.

Коллекция появилась на Xbox Wire в списке игр для Xbox One, которые выйдут в период с 28 до 31 августа. Amnesia: Collection содержит Amnesia: The Dark Descent, расширение Amnesia: Justine и Amnesia: A Machine for Pigs, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.

Amnesia: The Dark Descent рассказывает о человеке по имени Даниэль, который проснулся без памяти в безлюдном разрушенном замке. За героем охотится «тень», а чтобы сбежать, он должен убить хозяина этого места. Это сюрреалистичная история, которая сопровождается галлюцинациями и играми разума.

Amnesia: Justice - это расширение Amnesia: The Dark Descent. Новый герой тоже просыпается в беспамятстве и должен сбежать из замка. Однако в этот раз игра предложит больше головоломок и более глубокую историю.

Amnesia: A Machine for Pigs - это продолжение предыдущих двух игр. В ней несколько историй и она имеет многочисленные отсылки к Amnesia: The Dark Descent. Главный герой, вероятно, является внуком персонажа из первой игры. Ставки поднялись, так как теперь вам предстоит спасти от тьмы целый мир. В этой части также раскрывается тайна всей серии.

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Amnesia: Collection выйдет на Xbox One 31 августа.

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 Теги: Amnesia: Collection, Xbox One, видео

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Сегодня, 13:16 » Автор: Богдан Процив
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