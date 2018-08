Из сюжетного режима Gwent сделали самостоятельную RPG

Сюжетная кампания коллекционной карточной игры Gwent: The Witcher Card Game должна была увидеть свет еще в 2017 году, однако вскоре ее перенесли на 2018-ый. Как оказалось, причиной задержки стало то, что CD Projekt RED решила выделить это сюжетное дополнение в самостоятельную игру. Соответствующий анонс прозвучал в ходе недавнего финансового отчета компании, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua Игра будет называется Thronebreaker: The Witcher Tales и соединит в себе элементы RPG и карточных игр. Основой игрового процесса останутся карточные сражения из «Гвинта», однако будут и другие геймплейные аспекты, включая диалоги и возможности экипировки протагониста с обустройством собственного лагеря для найма бойцов.Thronebreaker: The Witcher Tales будет платной и выйдет на тех же платформах, что и Gwent: The Witcher Card Game (PC, PS4, Xbox One). Для ее запуска не потребуется устанавливать «Гвинт». Длительность прохождения игры должна составить порядка 30 часов. Авторы пообещали выпустить продолжение серии The Witcher Tales в том случае, если Thronebreaker станет успешной.