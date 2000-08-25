Раздел: Игры
Из сюжетного режима Gwent сделали самостоятельную RPG
Игра будет называется Thronebreaker: The Witcher Tales и соединит в себе элементы RPG и карточных игр.
Сюжетная кампания коллекционной карточной игры Gwent: The Witcher Card Game должна была увидеть свет еще в 2017 году, однако вскоре ее перенесли на 2018-ый. Как оказалось, причиной задержки стало то, что CD Projekt RED решила выделить это сюжетное дополнение в самостоятельную игру. Соответствующий анонс прозвучал в ходе недавнего финансового отчета компании, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua.
Игра будет называется Thronebreaker: The Witcher Tales и соединит в себе элементы RPG и карточных игр. Основой игрового процесса останутся карточные сражения из «Гвинта», однако будут и другие геймплейные аспекты, включая диалоги и возможности экипировки протагониста с обустройством собственного лагеря для найма бойцов.
Читайте также: Humble Bundle бесплатно раздает Warhammer 40.000: Space Marine
Thronebreaker: The Witcher Tales будет платной и выйдет на тех же платформах, что и Gwent: The Witcher Card Game (PC, PS4, Xbox One). Для ее запуска не потребуется устанавливать «Гвинт». Длительность прохождения игры должна составить порядка 30 часов. Авторы пообещали выпустить продолжение серии The Witcher Tales в том случае, если Thronebreaker станет успешной.
Сюжетная кампания коллекционной карточной игры Gwent: The Witcher Card Game должна была увидеть свет еще в 2017 году, однако вскоре ее перенесли на 2018-ый. Как оказалось, причиной задержки стало то, что CD Projekt RED решила выделить это сюжетное дополнение в самостоятельную игру. Соответствующий анонс прозвучал в ходе недавнего финансового отчета компании, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua.
Игра будет называется Thronebreaker: The Witcher Tales и соединит в себе элементы RPG и карточных игр. Основой игрового процесса останутся карточные сражения из «Гвинта», однако будут и другие геймплейные аспекты, включая диалоги и возможности экипировки протагониста с обустройством собственного лагеря для найма бойцов.
Читайте также: Humble Bundle бесплатно раздает Warhammer 40.000: Space Marine
Thronebreaker: The Witcher Tales будет платной и выйдет на тех же платформах, что и Gwent: The Witcher Card Game (PC, PS4, Xbox One). Для ее запуска не потребуется устанавливать «Гвинт». Длительность прохождения игры должна составить порядка 30 часов. Авторы пообещали выпустить продолжение серии The Witcher Tales в том случае, если Thronebreaker станет успешной.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
182
0
Также советуем посмотреть
- YouTube повеселил новый челлендж с участием собак
- Канал NewsONE: реванш «пацанов»
- На Донетчине из-за угрозы обстрелов не откроются 10 школ
- Москва промолчала в ответ
- КПВВ Новотроицкое возобновил свою работу
- Представители С14 устроили скандал на заседании суда во Львове
- В Мексике засняли «НЛО», летающее во время шторма
- Путин смягчил «приговор» россиянам
- Не угодили: бездомный подал в суд на пару, собравшую для него $400 тысяч
- Делай, что тебе говорят вооруженные люди
- За сутки боевики стреляли 12 раз, потерь в рядах ВСУ нет
- Эта девушка забавно пародирует самые гламурные фотографии звезд
- Смешные ляпы и казусы, которые могут произойти с каждым
- Забавные снимки, на которые стоит взглянуть дважды
- Смех гарантирован: смешные анекдоты на вечер четверга
- Прикольные фотки, доказывающие, что есть лишь два типа девушек
- Забавные фотки, сделанные абсолютно случайно
- США нашли причину коррупции в газовой сфере в Украине
- Мать четырех детей создает прикольные комиксы
- Превышение полномочий: Кабмин рассмотрит вопрос увольнения Мосийчука
- Художник придумал целый город для героев своих смешных комиксов
- В Украину не пустили дипломата из России
- За нелепые тату от этого мастера платят большие деньги
- Корова в помощь: придуман странный способ сделать предложение девушке
- В Украине стартуют международные военные учения
- Пользователей Сети озадачила новая оптическая иллюзия
- Про битву за ДБР
- Ворона стала звездой Сети, испортив прямой эфир
- В Минобороны сообщили, сколько человек пострадали от мин на Донбассе
- Москва использует Сенцова как «разменную монету»
Оставьте свой комментарий