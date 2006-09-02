Раздел: Игры
Battlefield V оптимизируют под 12-поточные процессоры
Технический директор DICE рассказал несколько интересных подробностей касательно своего нового проекта.
Сегодня начинается первая стадия открытого бета-тестирования Battlefield V, шутера в сеттинге Второй мировой войны. Журналистам портала Tom's Hardware удалось пообщаться с Кристианом Холмквистом (Christian Holmquist), техническим директором DICE, и он рассказал несколько интересных подробностей касательно своего нового проекта, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua.
Само собой разумеется, сегодняшняя бета-версия Battlefield V будет лишена поддержки технологии трассировки лучей, так как первые представители новой линейки Nvidia RTX станут доступны не ранее 20 сентября. Также господин Холмквист отметил, что в релизной версии проекта спецэффекты Ray Tracing будут упрощены по сравнению с техническим демороликом, показанным ранее на мероприятии Gamescom 2018. Это делается для увеличения средней частоты кадров и создания более стабильного игрового процесса.
В любом случае, владельцы видеокарт GeForce RTX смогут при желании отключить трассировку лучей. Кроме того, отсутствует какая-либо возможность программной эмуляции данной технологии на видеокартах AMD или Nvidia предыдущих поколений. Однако, Кристиан Холмквист заверил интервьюеров, что технология трассировки лучей не дает никаких конкурентных преимуществ игрокам, вроде возможности видеть противника за углом благодаря отражениям на стекле автомобиля или витрине.
Что еще интересно, господин Холмквист рассказал о системных требованиях к центральному процессору в случае активации Nvidia RTX. Программисты оптимизировали свой продукт под большое количество ядер и потоков, и советуют использовать шестиядерный процессор с двенадцатью потоками, который будет предпочтительнее восьмипоточного «камня» с высокой частотой ядер. Данная тенденция будет отмечена в рекомендованных спецификациях накануне выхода игры.
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Наконец, в Battlefield V, по крайней мере на первом этапе после релиза, будет отсутствовать поддержка конфигураций Multi-GPU. Данное ограничение перекликается с таковым в Battlefield 1, когда связки AMD CrossFire и Nvidia SLI работали при выборе DirectX 11 и не поддерживались в DirectX 12.
Сегодня начинается первая стадия открытого бета-тестирования Battlefield V, шутера в сеттинге Второй мировой войны. Журналистам портала Tom's Hardware удалось пообщаться с Кристианом Холмквистом (Christian Holmquist), техническим директором DICE, и он рассказал несколько интересных подробностей касательно своего нового проекта, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua.
Само собой разумеется, сегодняшняя бета-версия Battlefield V будет лишена поддержки технологии трассировки лучей, так как первые представители новой линейки Nvidia RTX станут доступны не ранее 20 сентября. Также господин Холмквист отметил, что в релизной версии проекта спецэффекты Ray Tracing будут упрощены по сравнению с техническим демороликом, показанным ранее на мероприятии Gamescom 2018. Это делается для увеличения средней частоты кадров и создания более стабильного игрового процесса.
В любом случае, владельцы видеокарт GeForce RTX смогут при желании отключить трассировку лучей. Кроме того, отсутствует какая-либо возможность программной эмуляции данной технологии на видеокартах AMD или Nvidia предыдущих поколений. Однако, Кристиан Холмквист заверил интервьюеров, что технология трассировки лучей не дает никаких конкурентных преимуществ игрокам, вроде возможности видеть противника за углом благодаря отражениям на стекле автомобиля или витрине.
Что еще интересно, господин Холмквист рассказал о системных требованиях к центральному процессору в случае активации Nvidia RTX. Программисты оптимизировали свой продукт под большое количество ядер и потоков, и советуют использовать шестиядерный процессор с двенадцатью потоками, который будет предпочтительнее восьмипоточного «камня» с высокой частотой ядер. Данная тенденция будет отмечена в рекомендованных спецификациях накануне выхода игры.
Читайте также: Metro Exodus будет поддерживать технологии Nvidia HairWorks, PhysX и RTX
Наконец, в Battlefield V, по крайней мере на первом этапе после релиза, будет отсутствовать поддержка конфигураций Multi-GPU. Данное ограничение перекликается с таковым в Battlefield 1, когда связки AMD CrossFire и Nvidia SLI работали при выборе DirectX 11 и не поддерживались в DirectX 12.
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