» » Battlefield V оптимизируют под 12-поточные процессоры
Раздел: Игры  
0

Battlefield V оптимизируют под 12-поточные процессоры

Battlefield V оптимизируют под 12-поточные процессорыТехнический директор DICE рассказал несколько интересных подробностей касательно своего нового проекта.

Сегодня начинается первая стадия открытого бета-тестирования Battlefield V, шутера в сеттинге Второй мировой войны. Журналистам портала Tom's Hardware удалось пообщаться с Кристианом Холмквистом (Christian Holmquist), техническим директором DICE, и он рассказал несколько интересных подробностей касательно своего нового проекта, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua.

Само собой разумеется, сегодняшняя бета-версия Battlefield V будет лишена поддержки технологии трассировки лучей, так как первые представители новой линейки Nvidia RTX станут доступны не ранее 20 сентября. Также господин Холмквист отметил, что в релизной версии проекта спецэффекты Ray Tracing будут упрощены по сравнению с техническим демороликом, показанным ранее на мероприятии Gamescom 2018. Это делается для увеличения средней частоты кадров и создания более стабильного игрового процесса.

В любом случае, владельцы видеокарт GeForce RTX смогут при желании отключить трассировку лучей. Кроме того, отсутствует какая-либо возможность программной эмуляции данной технологии на видеокартах AMD или Nvidia предыдущих поколений. Однако, Кристиан Холмквист заверил интервьюеров, что технология трассировки лучей не дает никаких конкурентных преимуществ игрокам, вроде возможности видеть противника за углом благодаря отражениям на стекле автомобиля или витрине.

Что еще интересно, господин Холмквист рассказал о системных требованиях к центральному процессору в случае активации Nvidia RTX. Программисты оптимизировали свой продукт под большое количество ядер и потоков, и советуют использовать шестиядерный процессор с двенадцатью потоками, который будет предпочтительнее восьмипоточного «камня» с высокой частотой ядер. Данная тенденция будет отмечена в рекомендованных спецификациях накануне выхода игры.

Читайте также: Metro Exodus будет поддерживать технологии Nvidia HairWorks, PhysX и RTX

Наконец, в Battlefield V, по крайней мере на первом этапе после релиза, будет отсутствовать поддержка конфигураций Multi-GPU. Данное ограничение перекликается с таковым в Battlefield 1, когда связки AMD CrossFire и Nvidia SLI работали при выборе DirectX 11 и не поддерживались в DirectX 12.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Battlefield V, видео

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 09:54 » Автор: Богдан Процив
     18
     0

Похожие новости по теме

Metro Exodus будет поддерживать технологии Nvidia HairWorks, PhysX и RTX Metro Exodus будет поддерживать технологии Nvidia HairWorks, PhysX и RTX

Релиз проекта состоится 22 февраля 2019 года на платформах Xbox One, PlayStation 4 и PC.

Вышел драйвер NVIDIA 399.07 для Battlefield V, F1 2018 и других игр Вышел драйвер NVIDIA 399.07 для Battlefield V, F1 2018 и других игр

Выход драйверов приурочен к предстоящим релизам новых видеоигр.

Battlefield V станет еще более реалистичной Battlefield V станет еще более реалистичной

Battlefield V получит поддержку технологии NVIDIA RTX.

Обладателям видеокарт Nvidia предлагают бесплатную Gears of War 4 Обладателям видеокарт Nvidia предлагают бесплатную Gears of War 4

Игру предлагают в качестве бонуса покупателям новых видеокарт от Nvidia.

Опубликованы системные требования Battlefield 1 Опубликованы системные требования Battlefield 1

Финальные системные требования грядущего шутера.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх