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Новый драйвер GeForce оптимизирован для Shadow of the Tomb Raider
В наборе драйверов GeForce 399.24 (WHQL) также удалось исправить пару ошибок, характерных для предыдущих выпусков.
Nvidia сообщила о доступности к загрузке нового пакета Game Ready драйверов GeForce с индексом 399.24. Свежий выпуск прошёл сертификацию тестовой лабораторией Microsoft WHQL и призван обеспечить «наилучший игровой опыт» в приключенческом экшене Shadow of the Tomb Raider, релиз которого намечен на эту пятницу, бета-версии Call of Duty: Black Ops 4 Blackout, а также Assetto Corsa Competizione, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua.
В наборе драйверов GeForce 399.24 (WHQL) также удалось исправить пару ошибок, характерных для предыдущих выпусков. В частности, решена проблема с некорректной установкой графического драйвера на системах с процессорами Intel Core 2 Duo/Quad, а также исправлено двукратное падение быстродействия при переходе с процессора, располагающего 16 ядрами с поддержкой многопоточности, на 32-ядерный/64-поточный CPU. С последней проблемой, судя по всему, могли столкнуться новоиспечённые владельцы AMD Ryzen Threadripper 2990WX.
Читайте также: Battlefield V оптимизируют под 12-поточные процессоры
Загрузить пакет драйверов 399.24 (WHQL) можно воспользовавшись поиском на сайте geforce.com или через приложение GeForce Experience.
Nvidia сообщила о доступности к загрузке нового пакета Game Ready драйверов GeForce с индексом 399.24. Свежий выпуск прошёл сертификацию тестовой лабораторией Microsoft WHQL и призван обеспечить «наилучший игровой опыт» в приключенческом экшене Shadow of the Tomb Raider, релиз которого намечен на эту пятницу, бета-версии Call of Duty: Black Ops 4 Blackout, а также Assetto Corsa Competizione, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua.
В наборе драйверов GeForce 399.24 (WHQL) также удалось исправить пару ошибок, характерных для предыдущих выпусков. В частности, решена проблема с некорректной установкой графического драйвера на системах с процессорами Intel Core 2 Duo/Quad, а также исправлено двукратное падение быстродействия при переходе с процессора, располагающего 16 ядрами с поддержкой многопоточности, на 32-ядерный/64-поточный CPU. С последней проблемой, судя по всему, могли столкнуться новоиспечённые владельцы AMD Ryzen Threadripper 2990WX.
Читайте также: Battlefield V оптимизируют под 12-поточные процессоры
Загрузить пакет драйверов 399.24 (WHQL) можно воспользовавшись поиском на сайте geforce.com или через приложение GeForce Experience.
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