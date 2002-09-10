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Новый драйвер GeForce оптимизирован для Shadow of the Tomb Raider

Новый драйвер GeForce оптимизирован для Shadow of the Tomb RaiderВ наборе драйверов GeForce 399.24 (WHQL) также удалось исправить пару ошибок, характерных для предыдущих выпусков.

Nvidia сообщила о доступности к загрузке нового пакета Game Ready драйверов GeForce с индексом 399.24. Свежий выпуск прошёл сертификацию тестовой лабораторией Microsoft WHQL и призван обеспечить «наилучший игровой опыт» в приключенческом экшене Shadow of the Tomb Raider, релиз которого намечен на эту пятницу, бета-версии Call of Duty: Black Ops 4 Blackout, а также Assetto Corsa Competizione, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua.

В наборе драйверов GeForce 399.24 (WHQL) также удалось исправить пару ошибок, характерных для предыдущих выпусков. В частности, решена проблема с некорректной установкой графического драйвера на системах с процессорами Intel Core 2 Duo/Quad, а также исправлено двукратное падение быстродействия при переходе с процессора, располагающего 16 ядрами с поддержкой многопоточности, на 32-ядерный/64-поточный CPU. С последней проблемой, судя по всему, могли столкнуться новоиспечённые владельцы AMD Ryzen Threadripper 2990WX.

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Загрузить пакет драйверов 399.24 (WHQL) можно воспользовавшись поиском на сайте geforce.com или через приложение GeForce Experience.
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 Теги: Shadow of the Tomb Raider, драйвер

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Сегодня, 17:44 » Автор: Богдан Процив
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