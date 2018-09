Какие игры будут поддерживать технологию сглаживания Nvidia DLSS

Корпорация Nvidia продолжает работать над продвижением технологий из арсенала видеокарт GeForce RTX. Накануне «зелёный» чипмейкер сообщил, что ещё девять игр обзаведутся поддержкой сглаживания Deep Learning Super-Sampling (DLSS). Напомним, что изначально перечень проектов, в которых будет реализована как минимум одна технология из набора Nvidia RTX, насчитывал 25 позиций, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua Технология сглаживания DLSS подразумевает использование сети глубокого обучения и позволяет заметно улучшить качество картинки с минимальными потерями кадровой частоты. При работе она опирается на ядра Tensor в составе графических процессоров Turing и не поддерживается видеокартами прошлых поколений. Список игр, в которых появится поддержка DLSS, теперь также включает:Darksiders III;Deliver Us The Moon: Fortuna;Fear The Wolves;Hellblade: Senua's Sacrifice;KINETIK;Outpost Zero;Overkill's The Walking Dead;SCUM;Stormdivers.В продажу первые видеокарты GeForce RTX поступят в следующий четверг, 20 сентября. Материалы, рассказывающие об особенностях графической архитектуры Nvidia Turing, появятся в Сети уже этим вечером.