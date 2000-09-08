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Раздел: Игры  
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Какие игры будут поддерживать технологию сглаживания Nvidia DLSS

Какие игры будут поддерживать технологию сглаживания Nvidia DLSSВ продажу первые видеокарты GeForce RTX поступят в следующий четверг, 20 сентября.

Корпорация Nvidia продолжает работать над продвижением технологий из арсенала видеокарт GeForce RTX. Накануне «зелёный» чипмейкер сообщил, что ещё девять игр обзаведутся поддержкой сглаживания Deep Learning Super-Sampling (DLSS). Напомним, что изначально перечень проектов, в которых будет реализована как минимум одна технология из набора Nvidia RTX, насчитывал 25 позиций, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua.

Технология сглаживания DLSS подразумевает использование сети глубокого обучения и позволяет заметно улучшить качество картинки с минимальными потерями кадровой частоты. При работе она опирается на ядра Tensor в составе графических процессоров Turing и не поддерживается видеокартами прошлых поколений. Список игр, в которых появится поддержка DLSS, теперь также включает:

Darksiders III;
Deliver Us The Moon: Fortuna;
Fear The Wolves;
Hellblade: Senua's Sacrifice;
KINETIK;
Outpost Zero;
Overkill's The Walking Dead;
SCUM;
Stormdivers.

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В продажу первые видеокарты GeForce RTX поступят в следующий четверг, 20 сентября. Материалы, рассказывающие об особенностях графической архитектуры Nvidia Turing, появятся в Сети уже этим вечером.
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 Теги: игры, Nvidia

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Сегодня, 10:11 » Автор: Богдан Процив
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