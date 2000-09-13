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Раздел: Игры  
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Преимущество технологии RTX показали на примере Metro Exodus

Преимущество технологии RTX показали на примере Metro ExodusMetro: Exodus появится в продаже 22 февраля 2019 года на платформах Xbox One, PlayStation 4 и PC.

NVIDIA продолжает рассказывать о преимуществах технологии гибридного рендеринга RTX. В частности, компания опубликовала на своем YouTube-канале ролик, в котором программист украинской студии 4A Games Бен Арчард (Ben Archard) объяснил, что же такого революционного в пресловутой технологии трассировки лучей на примере Metro Exodus, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua.

В видео разработчики постоянно переключают опцию RTX, что позволяет получить представление касательно того, чего же стоит ожидать от данной технологии в игре. В начале ролика говорится, что представленные в нем геймплейные кадры сделаны в бета-версии шутера и к моменту его релиза производительность с RTX может улучшиться. Игра работала на видеокарте GeForce RTX 2080 Ti. По словам Арчарда, трассировка лучей упрощает жизнь разработчикам - им не нужно возиться с дополнительным освещением, чтобы имитировать эффект рассеивания света.

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Напомним, что Metro: Exodus появится в продаже 22 февраля 2019 года на платформах Xbox One, PlayStation 4 и PC.

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 Теги: Metro: Exodus, видео

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Сегодня, 10:13 » Автор: Богдан Процив
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