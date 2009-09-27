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Опубликованы минимальные системные требования DiRT Rally 2.0
Аппетиты DiRT Rally 2.0 значительно подросли по сравнению с DiRT Rally 2015 года.
На прошлой неделе английская компания Codemasters анонсировала новую часть своей знаменитой раллийной серии под названием DiRT Rally 2.0. Теперь же на странице игры в сервисе Steam появились минимальные системные требования проекта. С другой стороны, вызывает некое недоумение тот факт, что в рекомендуемых требованиях значатся только 64-разрядные центральный процессор и операционная система, а перечень аппаратных характеристик отсутствует, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua.
Вполне ожидаемо, аппетиты DiRT Rally 2.0 значительно подросли по сравнению с DiRT Rally 2015 года, однако в текущих реалиях все равно не выглядят чем-то необычным. И если три года назад для ознакомления с первой частью игры было достаточно персонального компьютера с двухядерным процессором AMD Athlon 64 X2 или Intel Core 2 Duo, видеокартой Radeon HD 5450 или GeForce GT 430 и 4 ГБ оперативной памяти, то для запуска DiRT Rally 2.0 понадобится компьютер помощнее.
Минимальные системные требования:
ОС: 64-разрядная операционная система семейства Windows;
Центральный процессор: Intel Core i3-2130 или AMD FX 4300;
оперативная память: 8 ГБ;
видеокарта: GeForce GTX 650 Ti или Radeon HD 7750;
свободное место на жестком диске: 50 ГБ.
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Кроме того, вчера разработчики на своем канале в Youtube выпустили ролик, в котором рассказали подробности о игре и ответили на некоторые вопросы игроков. Напомним, раллийный симулятор DiRT Rally 2.0 выходит 26 февраля 2019 года для ПК, Xbox One и PlayStation 4.
На прошлой неделе английская компания Codemasters анонсировала новую часть своей знаменитой раллийной серии под названием DiRT Rally 2.0. Теперь же на странице игры в сервисе Steam появились минимальные системные требования проекта. С другой стороны, вызывает некое недоумение тот факт, что в рекомендуемых требованиях значатся только 64-разрядные центральный процессор и операционная система, а перечень аппаратных характеристик отсутствует, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua.
Вполне ожидаемо, аппетиты DiRT Rally 2.0 значительно подросли по сравнению с DiRT Rally 2015 года, однако в текущих реалиях все равно не выглядят чем-то необычным. И если три года назад для ознакомления с первой частью игры было достаточно персонального компьютера с двухядерным процессором AMD Athlon 64 X2 или Intel Core 2 Duo, видеокартой Radeon HD 5450 или GeForce GT 430 и 4 ГБ оперативной памяти, то для запуска DiRT Rally 2.0 понадобится компьютер помощнее.
Минимальные системные требования:
ОС: 64-разрядная операционная система семейства Windows;
Центральный процессор: Intel Core i3-2130 или AMD FX 4300;
оперативная память: 8 ГБ;
видеокарта: GeForce GTX 650 Ti или Radeon HD 7750;
свободное место на жестком диске: 50 ГБ.
Читайте также: Вышел второй трейлер геймплея Red Dead Redemption 2
Кроме того, вчера разработчики на своем канале в Youtube выпустили ролик, в котором рассказали подробности о игре и ответили на некоторые вопросы игроков. Напомним, раллийный симулятор DiRT Rally 2.0 выходит 26 февраля 2019 года для ПК, Xbox One и PlayStation 4.
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