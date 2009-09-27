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Опубликованы минимальные системные требования DiRT Rally 2.0

Опубликованы минимальные системные требования DiRT Rally 2.0Аппетиты DiRT Rally 2.0 значительно подросли по сравнению с DiRT Rally 2015 года.

На прошлой неделе английская компания Codemasters анонсировала новую часть своей знаменитой раллийной серии под названием DiRT Rally 2.0. Теперь же на странице игры в сервисе Steam появились минимальные системные требования проекта. С другой стороны, вызывает некое недоумение тот факт, что в рекомендуемых требованиях значатся только 64-разрядные центральный процессор и операционная система, а перечень аппаратных характеристик отсутствует, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua.

Вполне ожидаемо, аппетиты DiRT Rally 2.0 значительно подросли по сравнению с DiRT Rally 2015 года, однако в текущих реалиях все равно не выглядят чем-то необычным. И если три года назад для ознакомления с первой частью игры было достаточно персонального компьютера с двухядерным процессором AMD Athlon 64 X2 или Intel Core 2 Duo, видеокартой Radeon HD 5450 или GeForce GT 430 и 4 ГБ оперативной памяти, то для запуска DiRT Rally 2.0 понадобится компьютер помощнее.

Минимальные системные требования:

ОС: 64-разрядная операционная система семейства Windows;
Центральный процессор: Intel Core i3-2130 или AMD FX 4300;
оперативная память: 8 ГБ;
видеокарта: GeForce GTX 650 Ti или Radeon HD 7750;
свободное место на жестком диске: 50 ГБ.

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Кроме того, вчера разработчики на своем канале в Youtube выпустили ролик, в котором рассказали подробности о игре и ответили на некоторые вопросы игроков. Напомним, раллийный симулятор DiRT Rally 2.0 выходит 26 февраля 2019 года для ПК, Xbox One и PlayStation 4.

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 Теги: DiRT Rally 2.0, системные требования

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Сегодня, 14:55 » Автор: Богдан Процив
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