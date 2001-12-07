Раздел: Игры
В разработке находится Project CARS 3
Project CARS 2 увидела свет 22 сентября прошлого года.
Slightly Mad Studios уже вовсю работает над третьей частью гоночной серии Project CARS. Данную информацию подтвердил глава студии Иэн Белл (Ian Bell) на форуме GT Planet, посвященном гоночным видеоиграм и автомобильной культуре в целом, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua.
Белл рассказал, что заручился поддержкой издательства и поэтому сейчас он не может делиться подробностями о грядущей Project CARS. Он попросил пользователей запастить терпением, поскольку к официальному анонсу команда еще не готова. Впрочем, если верить Иэну, игра затмит всех конкурентов. На вопрос фанатов о платформах, на которых выйдет проект, Белл не дал ответа, но, скорее всего, Project CARS 3, как и предыдущие части серии, выйдет на PlayStation, Xbox и PC. Не исключено, что к моменту релиза наступит новое поколение консолей, на которых и появится гоночный симулятор.
Читайте также: Искусственный интеллект вышел из-под контроля в игре
Напомним, что Project CARS 2 увидела свет 22 сентября прошлого года. Она была высоко оценена профильной прессой и получила теплый прием от самих геймеров.
Slightly Mad Studios уже вовсю работает над третьей частью гоночной серии Project CARS. Данную информацию подтвердил глава студии Иэн Белл (Ian Bell) на форуме GT Planet, посвященном гоночным видеоиграм и автомобильной культуре в целом, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua.
Белл рассказал, что заручился поддержкой издательства и поэтому сейчас он не может делиться подробностями о грядущей Project CARS. Он попросил пользователей запастить терпением, поскольку к официальному анонсу команда еще не готова. Впрочем, если верить Иэну, игра затмит всех конкурентов. На вопрос фанатов о платформах, на которых выйдет проект, Белл не дал ответа, но, скорее всего, Project CARS 3, как и предыдущие части серии, выйдет на PlayStation, Xbox и PC. Не исключено, что к моменту релиза наступит новое поколение консолей, на которых и появится гоночный симулятор.
Читайте также: Искусственный интеллект вышел из-под контроля в игре
Напомним, что Project CARS 2 увидела свет 22 сентября прошлого года. Она была высоко оценена профильной прессой и получила теплый прием от самих геймеров.
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