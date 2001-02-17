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В Metro Exodus можно получить достижение «Декоммунизация»

В Metro Exodus можно получить достижение «Декоммунизация»Статую Ленина можно найти на уровне Тайга.

В новой части знаменитого постапокалиптического шутера Metro Exodus от украинских разработчиков из 4A Games можно получить ачивку за разрушение памятника вождю большевиков Владимиру Ленину, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

Соответствующее достижение получило название "Декоммунизация".

Чтобы получить его, необходимо найти статую Ленина возле детского лагеря на уровне Тайга и разрушить ее, отбив ногу, руку и голову.

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Отметим, что третья по счету часть серии Metro, созданной на основе произведений Дмитрия Глуховского, которая продолжает историю Metro 2033 и Metro: Last Light, вышла 15 февраля 2019.

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 Теги: Metro Exodus, Ленин, видео

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Сегодня, 15:28 » Автор: Богдан Процив
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