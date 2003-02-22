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Обнародованы системные требования файтинга Dead or Alive 6
Релиз Dead or Alive 6 состоится уже в эту пятницу.
До выхода файтинга Dead or Alive 6 остались считанный дни, посему компании Koei Tecmo Games и Team Ninja обнародовали на Steam-страничке игры ее официальные системные требования. К сожалению, информация о процессорах и видеокартах от AMD представлена не была, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua.
Минимальные системные требования:
ОС: 64-разрядная Windows 10;
процессор: Intel Core i5-4690;
оперативная память: 8 ГБ;
видеокарта: GeForce GTX 770;
версия DirectX: 11;
свободное место на диске: 50 ГБ.
Рекомендуемые системные требования:
ОС: 64-разрядная Windows 10;
процессор: Intel Core i7-8700;
оперативная память: 16 ГБ;
видеокарта: GeForce GTX 1060;
версия DirectX: 11;
свободное место на диске: 50 ГБ.
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Релиз Dead or Alive 6 состоится уже в эту пятницу - 1 марта. Игра поступит в продажу на PC, PlayStation 4 и Xbox One. Проект создается на новом графическом движке, который позволяет существенно увеличить детализацию. Файтинг предложит более 20 уникальных бойцов, новые системы комбо и специальных ударов, получившие название Fatal Rush и Break Gauge.
До выхода файтинга Dead or Alive 6 остались считанный дни, посему компании Koei Tecmo Games и Team Ninja обнародовали на Steam-страничке игры ее официальные системные требования. К сожалению, информация о процессорах и видеокартах от AMD представлена не была, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua.
Минимальные системные требования:
ОС: 64-разрядная Windows 10;
процессор: Intel Core i5-4690;
оперативная память: 8 ГБ;
видеокарта: GeForce GTX 770;
версия DirectX: 11;
свободное место на диске: 50 ГБ.
Рекомендуемые системные требования:
ОС: 64-разрядная Windows 10;
процессор: Intel Core i7-8700;
оперативная память: 16 ГБ;
видеокарта: GeForce GTX 1060;
версия DirectX: 11;
свободное место на диске: 50 ГБ.
Читайте также: Steam рассекретил дату выхода The Outer Worlds
Релиз Dead or Alive 6 состоится уже в эту пятницу - 1 марта. Игра поступит в продажу на PC, PlayStation 4 и Xbox One. Проект создается на новом графическом движке, который позволяет существенно увеличить детализацию. Файтинг предложит более 20 уникальных бойцов, новые системы комбо и специальных ударов, получившие название Fatal Rush и Break Gauge.
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