» » Обнародованы системные требования файтинга Dead or Alive 6
Раздел: Игры  
0

Обнародованы системные требования файтинга Dead or Alive 6

Обнародованы системные требования файтинга Dead or Alive 6Релиз Dead or Alive 6 состоится уже в эту пятницу.

До выхода файтинга Dead or Alive 6 остались считанный дни, посему компании Koei Tecmo Games и Team Ninja обнародовали на Steam-страничке игры ее официальные системные требования. К сожалению, информация о процессорах и видеокартах от AMD представлена не была, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua.

Минимальные системные требования:

ОС: 64-разрядная Windows 10;
процессор: Intel Core i5-4690;
оперативная память: 8 ГБ;
видеокарта: GeForce GTX 770;
версия DirectX: 11;
свободное место на диске: 50 ГБ.

Рекомендуемые системные требования:

ОС: 64-разрядная Windows 10;
процессор: Intel Core i7-8700;
оперативная память: 16 ГБ;
видеокарта: GeForce GTX 1060;
версия DirectX: 11;
свободное место на диске: 50 ГБ.

Читайте также: Steam рассекретил дату выхода The Outer Worlds

Релиз Dead or Alive 6 состоится уже в эту пятницу - 1 марта. Игра поступит в продажу на PC, PlayStation 4 и Xbox One. Проект создается на новом графическом движке, который позволяет существенно увеличить детализацию. Файтинг предложит более 20 уникальных бойцов, новые системы комбо и специальных ударов, получившие название Fatal Rush и Break Gauge.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Dead or Alive 6, системные требования

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:10 » Автор: Богдан Процив
     103
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх