Обнародованы системные требования файтинга Dead or Alive 6

До выхода файтинга Dead or Alive 6 остались считанный дни, посему компании Koei Tecmo Games и Team Ninja обнародовали на Steam-страничке игры ее официальные системные требования. К сожалению, информация о процессорах и видеокартах от AMD представлена не была, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на overclockers.ua Минимальные системные требования:ОС: 64-разрядная Windows 10;процессор: Intel Core i5-4690;оперативная память: 8 ГБ;видеокарта: GeForce GTX 770;версия DirectX: 11;свободное место на диске: 50 ГБ.Рекомендуемые системные требования:ОС: 64-разрядная Windows 10;процессор: Intel Core i7-8700;оперативная память: 16 ГБ;видеокарта: GeForce GTX 1060;версия DirectX: 11;свободное место на диске: 50 ГБ.Релиз Dead or Alive 6 состоится уже в эту пятницу - 1 марта. Игра поступит в продажу на PC, PlayStation 4 и Xbox One. Проект создается на новом графическом движке, который позволяет существенно увеличить детализацию. Файтинг предложит более 20 уникальных бойцов, новые системы комбо и специальных ударов, получившие название Fatal Rush и Break Gauge.