Разработчики рассказали о первом клане Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Компания Paradox Interactive рассказала о первом клане Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 - Бруха, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 3dnews Бруха является чистокровным кланом бунтарей и подстрекателей, которые признают только силу. Но другие вампиры их не особо-то любят - называют Сбродом, - потому что Бруха не проявляет активность в общей жизни сородичей Сиэтла. Кроме того, этот клан любит устраивать бойцовские клубы для нежити, а его представители - бывшие последователи анархов.Члены клана действительно обладают большой силой. Игроки, присоединившиеся к нему, смогут разблокировать две древние дисциплины: «Могущество» и «Стремительность». Первая - основная дисциплина Бруха. Она наполняет тело вампира сверхъестественной силой Сородичей. «Стремительность» же прибавляет скорости и позволяет атаковать, уклоняться и бегать быстрее, чем кто бы то ни было. Использование этих способностей перед смертным нарушает «Маскарад».Подробнее о дисциплинах Бруха ниже:″Кулак Каина″ - позволяет вампиру наносить сокрушительные удары, способные обрушить стены или поднять врагов высоко в воздух. После нескольких улучшений способности «Кулак Каина» вы обретёте поистине неукротимую мощь.″Сотрясение земли″ - удар по земле такой силы, что образуется волна, наносящая урон и отбрасывающая прочь всех, кто осмелился подобраться слишком близко. Улучшив способность «Сотрясение земли», вампир Бруха может раскалывать землю под ногами врага, нанося ему ещё больше урона.″Незримый шторм″ - ускорение в любом направлении, позволяющее мгновенно исчезнуть из поля зрения врага. Так можно напасть со спины, уклониться от атак врага или ускользнуть прочь ещё до того, как осядет пыль. Последующие улучшения усиливают эффект способности «Незримый шторм».″Ускорение″ - позволяет двигаться так быстро, что кажется, будто весь мир вокруг замирает. Враги застывают, так и не завершив атаку, машины едва заметно ползут вперёд, пули летят слишком лениво, а ваш вампир может вытворять невероятные трюки под играющую на фоне синтезаторную музыку восьмидесятых, словно в каком-нибудь эффектном боевике. Последующие улучшения усиливают эффект способности ″Ускорение″».Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 поступит в продажу в первом квартале 2020 года на ПК, Xbox One и PlayStation 4.