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Авторы оригинальных Earthworm Jim работают над новой частью
В этом году «Червяк Джим» празднует двадцатипятилетие.
Компания Intellivision Entertainment анонсировала продолжение знаменитого приключения Earthworm Jim, которому в этом году исполняется 25 лет. Над новым проектом работает команда, приложившая руку к оригинальным играм. Релиз запланирован эксклюзивно на грядущей консоли Intellivision Amico, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 3dnews.
Как сообщается в пресс-релизе, программисты, художники, звукорежиссёры и дизайнеры уровней из оригинальной команды возвращаются для того, чтобы создать новую часть Earthworm Jim и при этом сохранить уникальность и юмор серии.
«Мы говорили об этом моменте уже много лет. Собрать всю команду вместе - это мечта, которая стала явью», - сказал Томми Талларико (Tommy Tallarico), генеральный директор и президент Intellivision Entertainment, а также композитор и дизайнер звука первых двух частей Earthworm Jim.
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Intellivision Amico - это анонсированная в октябре 2018 года консоль. Компания хочет возродить бренд и выпустить систему, ориентированную на игру в кругу семьи. Выход назначен на 10 октября 2020 года.
Компания Intellivision Entertainment анонсировала продолжение знаменитого приключения Earthworm Jim, которому в этом году исполняется 25 лет. Над новым проектом работает команда, приложившая руку к оригинальным играм. Релиз запланирован эксклюзивно на грядущей консоли Intellivision Amico, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 3dnews.
Как сообщается в пресс-релизе, программисты, художники, звукорежиссёры и дизайнеры уровней из оригинальной команды возвращаются для того, чтобы создать новую часть Earthworm Jim и при этом сохранить уникальность и юмор серии.
«Мы говорили об этом моменте уже много лет. Собрать всю команду вместе - это мечта, которая стала явью», - сказал Томми Талларико (Tommy Tallarico), генеральный директор и президент Intellivision Entertainment, а также композитор и дизайнер звука первых двух частей Earthworm Jim.
Читайте также: В Steam и GOG появилась оригинальная Star Wars: Battlefront
Intellivision Amico - это анонсированная в октябре 2018 года консоль. Компания хочет возродить бренд и выпустить систему, ориентированную на игру в кругу семьи. Выход назначен на 10 октября 2020 года.
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