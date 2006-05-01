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Авторы оригинальных Earthworm Jim работают над новой частью

Авторы оригинальных Earthworm Jim работают над новой частьюВ этом году «Червяк Джим» празднует двадцатипятилетие.

Компания Intellivision Entertainment анонсировала продолжение знаменитого приключения Earthworm Jim, которому в этом году исполняется 25 лет. Над новым проектом работает команда, приложившая руку к оригинальным играм. Релиз запланирован эксклюзивно на грядущей консоли Intellivision Amico, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 3dnews.

Как сообщается в пресс-релизе, программисты, художники, звукорежиссёры и дизайнеры уровней из оригинальной команды возвращаются для того, чтобы создать новую часть Earthworm Jim и при этом сохранить уникальность и юмор серии.

«Мы говорили об этом моменте уже много лет. Собрать всю команду вместе - это мечта, которая стала явью», - сказал Томми Талларико (Tommy Tallarico), генеральный директор и президент Intellivision Entertainment, а также композитор и дизайнер звука первых двух частей Earthworm Jim.

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Intellivision Amico - это анонсированная в октябре 2018 года консоль. Компания хочет возродить бренд и выпустить систему, ориентированную на игру в кругу семьи. Выход назначен на 10 октября 2020 года.

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 Теги: Earthworm Jim, видео

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