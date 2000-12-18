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Раздел: Происшествия  
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В Киеве произошла авария с участием четырех автомобилей

В Киеве произошла авария с участием четырех автомобилей Авария произошла на мосту Метро.

В столице на мосту Метро, в направлении левого берега произошло ДТП.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на sud.ua.

Сразу четыре автомобиля, забыв про скоростной режим и безопасную дистанцию, врезались друг в друга.

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К счастью, обошлось без пострадавших.
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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 18:48 » Автор: Наталия Невская
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