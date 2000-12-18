Раздел: Происшествия
В Киеве произошла авария с участием четырех автомобилей
Авария произошла на мосту Метро.
В столице на мосту Метро, в направлении левого берега произошло ДТП.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на sud.ua.
Сразу четыре автомобиля, забыв про скоростной режим и безопасную дистанцию, врезались друг в друга.
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К счастью, обошлось без пострадавших.
В столице на мосту Метро, в направлении левого берега произошло ДТП.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на sud.ua.
Сразу четыре автомобиля, забыв про скоростной режим и безопасную дистанцию, врезались друг в друга.
Читайте также: Масштабное ДТП под Киевом: у фуры оторвало кабину
К счастью, обошлось без пострадавших.
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