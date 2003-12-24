В Карпатах нашли тело туриста, который пропал два дня назад

По предварительной информации, причиной смерти стало переохлаждение



В Карпатах нашли тело туриста, который заблудился 23 декабря во время подъема на гору Хомяк, сообщают в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Об этом пишет



Как уточняется, он с друзьями временно проживал в поселке Поляниця, а в горы отправился, несмотря на погодные условия, в темное время суток.



Поиски пропавшего вели две спасательные группы.



Как сообщили в полиции Ивано-Франковской области, причиной смерти стало переохлаждение.



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В полиции также уточнили, что погибший - предприниматель из Ивано-Франковска 1989 года рождения. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Карпатах нашли тело туриста, который заблудился 23 декабря во время подъема на гору Хомяк, сообщают в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ЛIГА.Новости Как уточняется, он с друзьями временно проживал в поселке Поляниця, а в горы отправился, несмотря на погодные условия, в темное время суток.Поиски пропавшего вели две спасательные группы.Как сообщили в полиции Ивано-Франковской области, причиной смерти стало переохлаждение.В полиции также уточнили, что погибший - предприниматель из Ивано-Франковска 1989 года рождения.



