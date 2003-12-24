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Раздел: Происшествия  
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В Карпатах нашли тело туриста, который пропал два дня назад

В Карпатах нашли тело туриста, который пропал два дня назадПо предварительной информации, причиной смерти стало переохлаждение

В Карпатах нашли тело туриста, который заблудился 23 декабря во время подъема на гору Хомяк, сообщают в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ЛIГА.Новости.

Как уточняется, он с друзьями временно проживал в поселке Поляниця, а в горы отправился, несмотря на погодные условия, в темное время суток.

Поиски пропавшего вели две спасательные группы.

Как сообщили в полиции Ивано-Франковской области, причиной смерти стало переохлаждение.

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В полиции также уточнили, что погибший - предприниматель из Ивано-Франковска 1989 года рождения.
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 Теги: Карпаты, турист

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Сегодня, 07:20 » Автор: Наталья Кошелева
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