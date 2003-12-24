Раздел: Происшествия
В Карпатах нашли тело туриста, который пропал два дня назад
По предварительной информации, причиной смерти стало переохлаждение
В Карпатах нашли тело туриста, который заблудился 23 декабря во время подъема на гору Хомяк, сообщают в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ЛIГА.Новости.
Как уточняется, он с друзьями временно проживал в поселке Поляниця, а в горы отправился, несмотря на погодные условия, в темное время суток.
Поиски пропавшего вели две спасательные группы.
Как сообщили в полиции Ивано-Франковской области, причиной смерти стало переохлаждение.
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В полиции также уточнили, что погибший - предприниматель из Ивано-Франковска 1989 года рождения.
В Карпатах нашли тело туриста, который заблудился 23 декабря во время подъема на гору Хомяк, сообщают в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ЛIГА.Новости.
Как уточняется, он с друзьями временно проживал в поселке Поляниця, а в горы отправился, несмотря на погодные условия, в темное время суток.
Поиски пропавшего вели две спасательные группы.
Как сообщили в полиции Ивано-Франковской области, причиной смерти стало переохлаждение.
Читайте также: Турция: найдено тело российского туриста
В полиции также уточнили, что погибший - предприниматель из Ивано-Франковска 1989 года рождения.
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