Раздел: Происшествия
Смертельное ДТП на Николаевщине: бус слетел в кювет
Микроавтобус перевернулся.
Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в Кривоозерском районе Николаевской области. О случившемся рассказали в областной полиции во вторник, 26 декабря.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua.
Отмечается, что водитель микроавтобуса Ford Transit не справился с управлением и вылетел с дороги в кювет, а там перевернулся.
В результате автокатастрофы 62-летний водитель автобуса был госпитализирован, а 52-летняя пассажирка скончалась от полученных травм на месте ДТП.
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"По данному факту следователи начали уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами"). Продолжается расследование", - говорится в сообщении.
Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в Кривоозерском районе Николаевской области. О случившемся рассказали в областной полиции во вторник, 26 декабря.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua.
Отмечается, что водитель микроавтобуса Ford Transit не справился с управлением и вылетел с дороги в кювет, а там перевернулся.
В результате автокатастрофы 62-летний водитель автобуса был госпитализирован, а 52-летняя пассажирка скончалась от полученных травм на месте ДТП.
Читайте также: Авария на Донетчине: легковушка перевернула маршрутку
"По данному факту следователи начали уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами"). Продолжается расследование", - говорится в сообщении.
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