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Раздел: Происшествия  
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Смертельное ДТП на Николаевщине: бус слетел в кювет

Смертельное ДТП на Николаевщине: бус слетел в кюветМикроавтобус перевернулся.

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в Кривоозерском районе Николаевской области. О случившемся рассказали в областной полиции во вторник, 26 декабря.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua.

Отмечается, что водитель микроавтобуса Ford Transit не справился с управлением и вылетел с дороги в кювет, а там перевернулся.

В результате автокатастрофы 62-летний водитель автобуса был госпитализирован, а 52-летняя пассажирка скончалась от полученных травм на месте ДТП.

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"По данному факту следователи начали уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами"). Продолжается расследование", - говорится в сообщении.

Смертельное ДТП на Николаевщине: бус слетел в кювет
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 Теги: Николаевщина, ДТП

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Сегодня, 18:57 » Автор: Наталия Невская
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