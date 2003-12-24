Раздел: Происшествия
Под Харьковом поезд насмерть сбил женщину
Обстоятельства ЧП выясняются.
В Харьковской области, на перегоне Покотиловка – Мерефа 40-летняя женщина попала под поезд.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Ведомости-Украина.
Инцидент произошёл вчера, 25 декабря, в 17:25 вечера. Отмечается, что в результате полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия. На данный момент личность погибшей неизвестна.
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Детали ЧП устанавливаются.
В Харьковской области, на перегоне Покотиловка – Мерефа 40-летняя женщина попала под поезд.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Ведомости-Украина.
Инцидент произошёл вчера, 25 декабря, в 17:25 вечера. Отмечается, что в результате полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия. На данный момент личность погибшей неизвестна.
Читайте также: Смертельное ДТП на Николаевщине: бус слетел в кювет
Детали ЧП устанавливаются.
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