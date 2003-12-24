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Раздел: Происшествия  
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Под Харьковом поезд насмерть сбил женщину

Под Харьковом поезд насмерть сбил женщину Обстоятельства ЧП выясняются.

В Харьковской области, на перегоне Покотиловка – Мерефа 40-летняя женщина попала под поезд.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Ведомости-Украина.

Инцидент произошёл вчера, 25 декабря, в 17:25 вечера. Отмечается, что в результате полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия. На данный момент личность погибшей неизвестна.

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Детали ЧП устанавливаются.
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 Теги: Харьковщина, ЧП

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Сегодня, 19:23 » Автор: Наталия Невская
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