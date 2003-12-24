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Раздел: Происшествия  
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Огненная ловушка: во Львове эвакуировали жителей трех подъездов

Огненная ловушка: во Львове эвакуировали жителей трех подъездовВо Львове произошел пожара в многоэтажке на улице Ярослава Музыки.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции города. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Realist.

Около 3 часов загорелась квартира на 4-м этаже 5-ти этажного дома. Правоохранители вместе со спасателями решили эвакуировать местных жителей.

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«В общем эвакуировали около 150 человек из 45 квартир из 3-х подъездов. 10 жителей спасатели снимали с помощью лестницы. Обошлось без жертв», — говорится в сообщении.
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 Теги: Львов, эвакуация

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Сегодня, 07:20 » Автор: Наталья Кошелева
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