Раздел: Происшествия
Огненная ловушка: во Львове эвакуировали жителей трех подъездов
Во Львове произошел пожара в многоэтажке на улице Ярослава Музыки.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции города. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Realist.
Около 3 часов загорелась квартира на 4-м этаже 5-ти этажного дома. Правоохранители вместе со спасателями решили эвакуировать местных жителей.
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«В общем эвакуировали около 150 человек из 45 квартир из 3-х подъездов. 10 жителей спасатели снимали с помощью лестницы. Обошлось без жертв», — говорится в сообщении.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции города. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Realist.
Около 3 часов загорелась квартира на 4-м этаже 5-ти этажного дома. Правоохранители вместе со спасателями решили эвакуировать местных жителей.
Читайте также: Во Львове на вокзале ищут бомбу: пассажиров эвакуировали
«В общем эвакуировали около 150 человек из 45 квартир из 3-х подъездов. 10 жителей спасатели снимали с помощью лестницы. Обошлось без жертв», — говорится в сообщении.
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