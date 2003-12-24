Раздел: Происшествия
Жительница Львовщины зверски избила дочь из-за сломанной ручки
Мать ребенка уже была ранее судима.
Во Львовской области женщина избила малолетнюю дочь головой об стенку за то, что та сломала шариковую ручку.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Сообщается, что инцидент произошел в селе Гусятичи Жидачевского района. Женщина устроила дома скандал после того как ее дочь сломала шариковую ручку. Мать избила ребенка сначала руками по лицу, затем начала бить девочку головой об стенку. В результате та получила сотрясение мозга.
Стало также известно, что женщина уже привлекалась и была судима на 5 лет за умышленное тяжкое телесное повреждение.
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За избиение дочери суд назначил женщине наказание в виде 240 часов общественных работ.
Во Львовской области женщина избила малолетнюю дочь головой об стенку за то, что та сломала шариковую ручку.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Сообщается, что инцидент произошел в селе Гусятичи Жидачевского района. Женщина устроила дома скандал после того как ее дочь сломала шариковую ручку. Мать избила ребенка сначала руками по лицу, затем начала бить девочку головой об стенку. В результате та получила сотрясение мозга.
Стало также известно, что женщина уже привлекалась и была судима на 5 лет за умышленное тяжкое телесное повреждение.
Читайте также: Под Киевом автобус слетел в кювет: 13 пострадавших
За избиение дочери суд назначил женщине наказание в виде 240 часов общественных работ.
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