» » ЧП на Одесчине: найдены тела двух мужчин
Раздел: Происшествия  
0

ЧП на Одесчине: найдены тела двух мужчин

ЧП на Одесчине: найдены тела двух мужчинСтрашная находка.

В Одесской области вдоль трассы Одесса-Рени нашли тела двух мужчин, они были закопанными в поле между селами Новосельское и Орловка.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Читайте также: На Закарпатье мать с несовершеннолетним сыном убили отца: жуткие подробности

Сначала заметили лишь одно тело. На место приехала полиция и во время следственных действий нашли тело еще одного мужчины. Там же были обнаружены и фрагменты одежды.

Читайте также: Жительница Львовщины зверски избила дочь из-за сломанной ручки

Тела потерпевших были осмотрены судебно-медицинским экспертом и направлены в морг.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Одесчина, ЧП

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 19:38 » Автор: Наталия Невская
     35
     0

Похожие новости по теме

Жительница Львовщины зверски избила дочь из-за сломанной ручки Жительница Львовщины зверски избила дочь из-за сломанной ручки

Мать ребенка уже была ранее судима.

Жуткая находка: в Одесской области обнаружили два мужских тела Жуткая находка: в Одесской области обнаружили два мужских тела

Тела мужчин были закопаны в землю, рядом была найдена одежда.

Полтавщина: у трассы обнаружены тела двух человек Полтавщина: у трассы обнаружены тела двух человек

Останки людей напоминали мумии.

ЧП в Житомире: в водоеме найдены тела двух мужчин ЧП в Житомире: в водоеме найдены тела двух мужчин

Они были обнаружены подо льдом р. Тетерев.

В Херсонской области нашли тела двух зарезанных мужчин В Херсонской области нашли тела двух зарезанных мужчин

На двоих они получили десять ножевых ранений.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх