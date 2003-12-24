Раздел: Происшествия
ЧП на Одесчине: найдены тела двух мужчин
Страшная находка.
В Одесской области вдоль трассы Одесса-Рени нашли тела двух мужчин, они были закопанными в поле между селами Новосельское и Орловка.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
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Сначала заметили лишь одно тело. На место приехала полиция и во время следственных действий нашли тело еще одного мужчины. Там же были обнаружены и фрагменты одежды.
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Тела потерпевших были осмотрены судебно-медицинским экспертом и направлены в морг.
В Одесской области вдоль трассы Одесса-Рени нашли тела двух мужчин, они были закопанными в поле между селами Новосельское и Орловка.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Читайте также: На Закарпатье мать с несовершеннолетним сыном убили отца: жуткие подробности
Сначала заметили лишь одно тело. На место приехала полиция и во время следственных действий нашли тело еще одного мужчины. Там же были обнаружены и фрагменты одежды.
Читайте также: Жительница Львовщины зверски избила дочь из-за сломанной ручки
Тела потерпевших были осмотрены судебно-медицинским экспертом и направлены в морг.
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