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Раздел: Происшествия  
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Весь пол в крови: В Киеве произошло жестокое ограбление магазина

Весь пол в крови: В Киеве произошло жестокое ограбление магазинаВ Киеве жестоко ограбили магазин. Продавщица попала в больницу с многочисленными ранениями

По предварительной информации, мужчина около 40−45 лет напал с ножом на женщину-продавщицу и нанес ей большое количество ударов руками и ножом. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Realist.

Женщина защищалась, но отпор дать не смогла. После нападения грабитель забрал деньги и скрылся. Пострадавшую в срочном порядке с многочисленными травмами госпитализировали в больницу.

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На месте работали следственно-оперативная группа и криминалисты.
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 Теги: Киев, магазин, ограбление

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Сегодня, 07:20 » Автор: Наталья Кошелева
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