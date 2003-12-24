Весь пол в крови: В Киеве произошло жестокое ограбление магазина

В Киеве жестоко ограбили магазин. Продавщица попала в больницу с многочисленными ранениями



По предварительной информации, мужчина около 40−45 лет напал с ножом на женщину-продавщицу и нанес ей большое количество ударов руками и ножом. Об этом пишет



Женщина защищалась, но отпор дать не смогла. После нападения грабитель забрал деньги и скрылся. Пострадавшую в срочном порядке с многочисленными травмами госпитализировали в больницу.



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На месте работали следственно-оперативная группа и криминалисты. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter По предварительной информации, мужчина около 40−45 лет напал с ножом на женщину-продавщицу и нанес ей большое количество ударов руками и ножом. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Realist Женщина защищалась, но отпор дать не смогла. После нападения грабитель забрал деньги и скрылся. Пострадавшую в срочном порядке с многочисленными травмами госпитализировали в больницу.На месте работали следственно-оперативная группа и криминалисты.



