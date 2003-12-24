ЧП в Киеве: горящее авто Uber на всех парах врезалось в иномарку

Обстоятельства ЧП выясняются.



Сегодня вечером в Святошинском районе столицы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей и грузовика.



Об этом пишет



"На парковке Эпицентра столкнулись Skoda Uber и грузовик. Горящее такси врезалось в Opel, который тоже загорелся, а грузовик протерла сторону Лексуса и врезалась в столб, задев Дэу ", - сообщает ресурс ДТП.kiev.ua.



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На место прибыли скорая помощь и спасатели. Согласно сообщению, случайные свидетели моментально сбили пламя несколькими огнетушителями.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Сегодня вечером в Святошинском районе столицы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей и грузовика.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор "На парковке Эпицентра столкнулись Skoda Uber и грузовик. Горящее такси врезалось в Opel, который тоже загорелся, а грузовик протерла сторону Лексуса и врезалась в столб, задев Дэу ", - сообщает ресурс ДТП.kiev.ua.На место прибыли скорая помощь и спасатели. Согласно сообщению, случайные свидетели моментально сбили пламя несколькими огнетушителями.



