Раздел: Происшествия
ЧП в Киеве: горящее авто Uber на всех парах врезалось в иномарку
Обстоятельства ЧП выясняются.
Сегодня вечером в Святошинском районе столицы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей и грузовика.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
"На парковке Эпицентра столкнулись Skoda Uber и грузовик. Горящее такси врезалось в Opel, который тоже загорелся, а грузовик протерла сторону Лексуса и врезалась в столб, задев Дэу ", - сообщает ресурс ДТП.kiev.ua.
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На место прибыли скорая помощь и спасатели. Согласно сообщению, случайные свидетели моментально сбили пламя несколькими огнетушителями.
Сегодня вечером в Святошинском районе столицы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей и грузовика.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
"На парковке Эпицентра столкнулись Skoda Uber и грузовик. Горящее такси врезалось в Opel, который тоже загорелся, а грузовик протерла сторону Лексуса и врезалась в столб, задев Дэу ", - сообщает ресурс ДТП.kiev.ua.
Читайте также: В Киеве похитили знаменитого на весь мир айтишника
На место прибыли скорая помощь и спасатели. Согласно сообщению, случайные свидетели моментально сбили пламя несколькими огнетушителями.
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