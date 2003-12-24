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Раздел: Происшествия  
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ЧП в Киеве: горящее авто Uber на всех парах врезалось в иномарку

ЧП в Киеве: горящее авто Uber на всех парах врезалось в иномарку Обстоятельства ЧП выясняются.

Сегодня вечером в Святошинском районе столицы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей и грузовика.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

"На парковке Эпицентра столкнулись Skoda Uber и грузовик. Горящее такси врезалось в Opel, который тоже загорелся, а грузовик протерла сторону Лексуса и врезалась в столб, задев Дэу ", - сообщает ресурс ДТП.kiev.ua.

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На место прибыли скорая помощь и спасатели. Согласно сообщению, случайные свидетели моментально сбили пламя несколькими огнетушителями.

ЧП в Киеве: горящее авто Uber на всех парах врезалось в иномарку
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 Теги: ЧП, Киев

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Сегодня, 19:03 » Автор: Наталия Невская
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