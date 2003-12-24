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Раздел: Происшествия  
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Смертельная авария с участием судьи в Киеве: свежие детали

Смертельная авария с участием судьи в Киеве: свежие деталиСтали известны подробности.

Полиция Киева возбудила дело по факту смертельной аварии в Киеве, к совершению которого может быть причастен судья из Киевщины.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на hromadske.ua.

«По данному факту полицией в Киеве 28 декабря 2017 начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины. Прокуратура города Киева будет осуществлять процессуальное руководство», - сообщила она.

Прокуратура призывает всех, кто стал свидетелем аварии, сообщить об обстоятельствах или предоставить видео с регистраторов.

По словам Максимец, по состоянию судьи в момент ДТП проведения освидетельствования, ожидаются результаты.

Вечером 27 декабря в Киеве на улице Васильковской внедорожник Land Rover сбил мужчину на пешеходном переходе. От травм пострадавший скончался на месте.

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По данным источников Общественного, за рулем авто находился судья Васильковского межрайонного суда Киевской области Сергей Корниенко.
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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 19:31 » Автор: Наталия Невская
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