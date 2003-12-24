Раздел: Происшествия
Смертельная авария с участием судьи в Киеве: свежие детали
Стали известны подробности.
Полиция Киева возбудила дело по факту смертельной аварии в Киеве, к совершению которого может быть причастен судья из Киевщины.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на hromadske.ua.
«По данному факту полицией в Киеве 28 декабря 2017 начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины. Прокуратура города Киева будет осуществлять процессуальное руководство», - сообщила она.
Прокуратура призывает всех, кто стал свидетелем аварии, сообщить об обстоятельствах или предоставить видео с регистраторов.
По словам Максимец, по состоянию судьи в момент ДТП проведения освидетельствования, ожидаются результаты.
Вечером 27 декабря в Киеве на улице Васильковской внедорожник Land Rover сбил мужчину на пешеходном переходе. От травм пострадавший скончался на месте.
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По данным источников Общественного, за рулем авто находился судья Васильковского межрайонного суда Киевской области Сергей Корниенко.
Полиция Киева возбудила дело по факту смертельной аварии в Киеве, к совершению которого может быть причастен судья из Киевщины.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на hromadske.ua.
«По данному факту полицией в Киеве 28 декабря 2017 начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины. Прокуратура города Киева будет осуществлять процессуальное руководство», - сообщила она.
Прокуратура призывает всех, кто стал свидетелем аварии, сообщить об обстоятельствах или предоставить видео с регистраторов.
По словам Максимец, по состоянию судьи в момент ДТП проведения освидетельствования, ожидаются результаты.
Вечером 27 декабря в Киеве на улице Васильковской внедорожник Land Rover сбил мужчину на пешеходном переходе. От травм пострадавший скончался на месте.
Читайте также: ЧП в Киеве: горящее авто Uber на всех парах врезалось в иномарку
По данным источников Общественного, за рулем авто находился судья Васильковского межрайонного суда Киевской области Сергей Корниенко.
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