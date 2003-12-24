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Раздел: Происшествия  
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В Киеве бетоновоз переехал девушку

В Киеве бетоновоз переехал девушкуВ Святошинском районе столицы бетоновоз, выезжая с парковки, насмерть сбил женщину.

Водитель грузовика выехал с парковки и не заметил женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном для этого месте, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Грузовик переехал девушку всеми колесами и не остановился.

Отмечается, что инцидент произошел на глазах свидетелей, которые догнали машину и остановили.

Но водитель не поверил, что совершил ДТП и поехал дальше, где в дальнейшем был остановлен полицейскими, которых вызвали очевидцы.

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Согласно сообщению, в результате полученных травм женщина скончалась на месте. Ей было около тридцати лет.
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 Теги: Киев, бетоновоз

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Сегодня, 04:53 » Автор: Татьяна Ларина
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