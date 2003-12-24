Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

На Киевщине 11-летняя девочка пропала без вести

На Киевщине 11-летняя девочка пропала без вести

Похожие новости по теме

В Киевской области пропали девочки-подростки В Киевской области в селе Святопетровское пропали без вести 16-летняя Катя Харченко и 14-летняя Аня Дорохина.