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На Киевщине 11-летняя девочка пропала без вести

На Киевщине 11-летняя девочка пропала без вестиПравоохранители разыскивают без вести пропавшую девочку-подростка из села Шевченково, Броварского района, Киевской области.

11-летняя Валерия Владимировна Молько ушла из Киевского областного тубдиспансера в городе Боярка 28 декабря. До сегодняшнего дня никаких вестей от нее нет. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Была одета: черное пальто с капюшоном, черные лосины, черные ботинки.

Приметы: выглядит на 12-13 лет, рост 160 сантиметров. Среднего телосложения, овальное лицо, светлые волосы до плеч.

При себе имела мобильный телефон ((096) 103-22-41), который в настоящее время выключен. Денежных средств при себе не имела. Любую информацию о девочке можно сообщить по номеру 102.

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Напомним, что в Киевской области пропали без вести 16-летняя Катя Харченко и 14-летняя Аня Дорохина. 9 декабря девочки вышли со школы в селе Святопетровское и до сих пор не вернулись. Также в области разыскивают 14-летнюю Яну Билозор. Девушка ушла из дома 8 декабря.
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 Теги: Киевщина, девочка

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Сегодня, 07:20 » Автор: Татьяна Ларина
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