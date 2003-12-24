Раздел: Происшествия
На Киевщине 11-летняя девочка пропала без вести
Правоохранители разыскивают без вести пропавшую девочку-подростка из села Шевченково, Броварского района, Киевской области.
11-летняя Валерия Владимировна Молько ушла из Киевского областного тубдиспансера в городе Боярка 28 декабря. До сегодняшнего дня никаких вестей от нее нет. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Была одета: черное пальто с капюшоном, черные лосины, черные ботинки.
Приметы: выглядит на 12-13 лет, рост 160 сантиметров. Среднего телосложения, овальное лицо, светлые волосы до плеч.
При себе имела мобильный телефон ((096) 103-22-41), который в настоящее время выключен. Денежных средств при себе не имела. Любую информацию о девочке можно сообщить по номеру 102.
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Напомним, что в Киевской области пропали без вести 16-летняя Катя Харченко и 14-летняя Аня Дорохина. 9 декабря девочки вышли со школы в селе Святопетровское и до сих пор не вернулись. Также в области разыскивают 14-летнюю Яну Билозор. Девушка ушла из дома 8 декабря.
11-летняя Валерия Владимировна Молько ушла из Киевского областного тубдиспансера в городе Боярка 28 декабря. До сегодняшнего дня никаких вестей от нее нет. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Была одета: черное пальто с капюшоном, черные лосины, черные ботинки.
Приметы: выглядит на 12-13 лет, рост 160 сантиметров. Среднего телосложения, овальное лицо, светлые волосы до плеч.
При себе имела мобильный телефон ((096) 103-22-41), который в настоящее время выключен. Денежных средств при себе не имела. Любую информацию о девочке можно сообщить по номеру 102.
Читайте также: ЧП под Киевом: пропала без вести 13-летняя школьница
Напомним, что в Киевской области пропали без вести 16-летняя Катя Харченко и 14-летняя Аня Дорохина. 9 декабря девочки вышли со школы в селе Святопетровское и до сих пор не вернулись. Также в области разыскивают 14-летнюю Яну Билозор. Девушка ушла из дома 8 декабря.
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