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Раздел: Происшествия  
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На Сумщине напали на семью предпринимателя

На Сумщине напали на семью предпринимателяВ Сумской области полиция задержала трех грабителей, которые совершили разбойное нападение на семью предпринимателя.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Сумской области, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua

"62-летний житель Лебединского района сообщил, что трое неизвестных ворвались в его дом, напали на него и его сына, требуя деньги", - говорится в сообщении.

Работники полиции, выехавшие на место происшествия, опросили потерпевших. Выяснилось, что злоумышленники в масках на лицах ворвались в дом предпринимателя. Связали его и начали бить. Потом очередь дошла и до его сына. Телесные повреждения наносили ногами и ломом, требуя при этом деньги. Обыскав дом, забрали 1,5 тыс. грн и убежали.

Подозреваемых в совершении разбойного нападения задержали в течение суток по месту их проживания. Это жители Ахтырки, Бурыни и Лебединского района в возрасте 43, 36 и 32 лет, которые ранее вместе отбывали наказание в местах лишения свободы. По месту их проживания полицейские изъяли часть вещественных доказательств, которые указывали на причастность мужчин к совершению этого преступления.

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Злоумышленникам объявили о подозрении по ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.


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 Теги: Сумская область, нападение

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Сегодня, 19:19 » Автор: Татьяна Ларина
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