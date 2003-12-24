Раздел: Происшествия
В Киеве во дворе нашли труп мужчины
В одном из дворов по улице Жилянской, в Киеве, нашли тело мужчины.
В одном из дворов по улице Жилянской в Киеве сегодня, 29 декабря, нашли тело мужчины.
Погибшему было не более 30 лет. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Журналіст.
«Умерший одет прилично и не похож на бездомного. Рядом с телом мужчины лежала бутылка алкогольного энергетика», - говорится в сообщении.
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По словам местных жителей, у мужчины мог случиться сердечный приступ. Сейчас причину смерти устанавливают эксперты.
В одном из дворов по улице Жилянской в Киеве сегодня, 29 декабря, нашли тело мужчины.
Погибшему было не более 30 лет. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Журналіст.
«Умерший одет прилично и не похож на бездомного. Рядом с телом мужчины лежала бутылка алкогольного энергетика», - говорится в сообщении.
Читайте также: В Запорожской области во дворе школы нашли труп
По словам местных жителей, у мужчины мог случиться сердечный приступ. Сейчас причину смерти устанавливают эксперты.
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