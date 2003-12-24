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В Кривом Роге сгорел архив прокуратуры

В Кривом Роге сгорел архив прокуратурыВ Кривом Роге сгорел архив прокуратуры

В Кривом Роге в результате серьёзного пожара сгорело архивное помещение прокуратуры, передает Хроника.инфо со ссылкой на vedomosti-ua.com.

По предварительным данным, огонь вспыхнул в здании Криворожской местной прокуратуры №1 на ул.Свято-Николаевская, 27, в середине архива прокуратуры.

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К счастью, никто из людей не пострадал, однако были сожжены стеллажи, а также дела, об этом информируют РИА Новости. На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.
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 Теги: Кривой Рог, пожар

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Сегодня, 19:18 » Автор: Анна Мартынова
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